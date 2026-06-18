日股基金績效 紅不讓

日本銀行（BOJ）升息至1%符合預期，以及日本AI供應鏈迎超級周期，產業與貨幣政策利多帶動日股氣勢，日經225指數昨（17）日盤中突破70,000點大關，日股基金同步領漲，報酬率領先的元大日本龍頭企業基金今年來上漲逾五成，展現主動操作優勢。

統計今年以來至6月15日股基金績效，元大日本龍頭企業基金報酬率達50.1%，其次則為野村日本領先基金38.1%，代表日本大盤的元大日經225（00661）、國泰日經225也分別有38.0%、36.5%報酬率。

元大日本龍頭企業基金研究團隊表示，美伊停火後市場重回AI題材，日本記憶體大廠鎧俠、兩大MLCC巨頭村田製作所、太陽誘電皆可望受惠強勁需求，供應鏈迎來超級周期。加上此次日銀明確釋出長端利率穩定訊號，有助降低10年期及30年期公債殖利率失控風險，為注重估值的日股大盤提供強力支撐。在經濟基本面、企業獲利成長雙引擎驅動下，日股長線多頭格局確立，可留意追求超額報酬目標的日股主動基金，提升潛在報酬空間。

法人也指出，近年來日圓匯率不斷探低，帶動日圓兌換潮，投資人手上若有閒置日圓，與其放在銀行倒不如效法巴菲特投資策略，運用日圓買日股基金，在日股長線看好下，將有效增加日圓資產成長潛力。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，日本銀行如市場預期升息1碼至1%，市場對升息早已充分反映，整體對日股與匯市影響相對有限。從會議聲明及副總裁內田真一談話觀察，日本經濟下行風險較前次會議明顯緩解，且物價上漲範圍持續擴大，顯示內需動能與通膨壓力同步升溫。在此背景下，日銀強調不會落後於通膨情勢，貨幣政策正常化方向確立，市場關注焦點已轉向後續升息節奏，普遍預期下一次升息時點將落在今年底至明年初。

野村日本領先基金經理人高君逸指出，日本企業基本面持續改善，尤其大型製造業受惠資本支出擴張與全球需求回溫，營運展望轉趨正向。同時，日本企業治理改革持續深化，股東回饋政策（如提高股利與實施庫藏股）日益積極，加上日圓維持相對弱勢，有利出口企業獲利表現，並吸引外資持續回流。