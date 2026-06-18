信用債商品 紅光滿面

美伊雙方終於達成和平協議，市場風險偏好迅速回升，信用債表現普遍走強，帶動債券ETF交易熱度。根據統計，自4月初美伊停火，包括群益ESG投等債20+ETF（00937B）、國泰10Y+金融債（00933B）、群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債等，不僅日均量都破萬張，也都繳出正報酬。

群益投信債券ETF研究團隊表示，市場樂觀看到中東地緣政治風險降溫，搭配企業財報亮眼且經濟數據仍具韌性，帶動避險買盤與風險偏好並存，隨之提振債券表現，今年來美債三大指數皆收紅。受降息預期降溫影響，目前債市投資焦點轉向以債息收益來對抗不確定性，尤其息收不僅能穩定報酬，也可為投資組合提供現金流，讓息收水準較優的信用債ETF人氣居高不下。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，從資金流向來看，美國投等債今年來吸引逾3,427億美元湧入，流入金額遠超過其他債種，顯示投資人對信評較高債券需求穩健。預期在市場投資情緒逐步回穩，買盤將持續歸隊，投等債後市可期。目前企業基本面良好，且投等債殖利率在6%以上高點，提供長期領息投資人逢低買進的機會。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰分析，在降息預期反覆、利率走勢難測，且景氣仍具韌性下，現階段債市布局應以息收為優先考量。非投等債具高票息、低存續優勢，兼顧收益與波動。