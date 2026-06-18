半導體標的 受益人攀高

今年國內半導體ETF買氣高漲，根據集保結算所統計，截至6月12日止，國內六檔半導體ETF總受益人數，從去年底的23.8萬人，來到36.6萬人，創歷史新高；其中，新光臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計、兆豐台灣晶圓製造與群益半導體收益等四檔申購買氣旺，受益人數同步創新高。

台新臺灣IC設計ETF投資團隊指出，美伊達成初步協議，計畫結束中東戰爭，促使台股多頭攻勢再起，大盤高檔震盪下，資金仍圍繞AI漲價題材股，尤其是記憶體等AI存儲族群，進入代理式AI階段，AI存儲需求擴張與供給受限，反而強化具稀缺性的AI硬體與算力供應鏈資產重估，為AI時代的新瓶頸資產，帶旺台記憶體股、具矽智財的IC設計股，股價後市仍大有可為。

全球AI快速演進，全線進入實體應用領域，包括代理式AI興起、及機器人蓬勃發展，不僅帶動AI基礎設施股，成為今年美股上漲的最大引擎；更大幅度拉升半導體供應鏈的AI晶片、先進封裝、記憶體、ASIC、IP等硬體需求，根據高盛發表最新研究報告指出，市場對2027年超大規模雲端業者資本支出預期過於保守，AI基礎設施投資浪潮遠未結束，受惠科技巨頭的AI資本支出預期上修，也將推動半導體股的獲利成長與估值擴張，帶動半導體中長期股價上行空間可期。

台新投信強調，美股資金重返風險性資產，記憶體、設備、CPU等半導體科技股持續大漲，帶動台股近來回神，記憶體股盤堅、矽晶圓、矽智財也分別跟漲，建議投資人可透過半導體相關ETF布局，掌握台股AI硬體股點火行情。