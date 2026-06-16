快訊

今飆35度高溫午後對流 吳德榮：端午連假熱如盛夏 下周迎最後1波梅雨

校園槍擊案後和蔡英文越洋面試 廖俊智揭菜鳥院士憑什麼當上中研院長

聽新聞
0:00 / 0:00

多元資產基金 攻守兼備

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦投信推出富邦景氣循環多元資產組合基金，透過「景氣循環、多元資產、組合基金」3A核心投資架構，靈活布局股票、債券、原物料與比特幣ETF，打造兼顧成長與風險管理的資產配置方案。

富邦投信董事長黃昭棠指出，股市很熱，但市場波動很大，每天上下震盪一兩千點已經變成新常態，單一檔ETF要解決資產配置難度很高。

黃昭棠表示，富邦投信旗下有50檔ETF，規模超過1兆元，本身就是ETF專家，而富邦景氣循環多元資產組合基金透過直接投資ETF，不但分散風險，門檻較低，費用也更低廉。

該基金預計7月3日起正式募集，保管銀行為土地銀行，收益分配分為累積型、季配型，計價幣別計有新台幣及美元兩種。

富邦景氣循環多元資產組合基金擬任經理人林忠義指出，近年市場環境變化速度遠超過過往，從疫情、升降息循環、俄烏戰爭、AI產業革命，到近期全球關稅政策與地緣政治風險升溫，都使投資決策難度大幅提高。根據國際研究機構DALBAR長期追蹤發現，多數投資人容易受到市場情緒影響，追高殺低，長期投資成果往往不如市場平均表現。

因此，相較於單一資產押注，透過專業團隊進行資產配置與定期調整，已成為全球資產管理的重要趨勢。

富邦景氣循環多元資產組合基金以「3A」為核心投資架構。首先是All-weather（全天候），透過OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產三大指標，研判景氣循環所處階段；其次是Asset Allocation（資產配置），依據不同景氣周期動態調整股票、債券、房地產、黃金及比特幣等資產配置比例；最後則是Aggregation（整合），結合量化模型與經理人研究判斷，整合傳統金融資產與新興資產配置機會。

林忠義分析，資產配置向來被視為影響投資績效最重要因素之一。被譽為「全球資產配置之父」的布林森研究指出，投資組合長期績效超過九成來自資產配置決策；而耶魯大學捐贈基金成功經驗，也顯示多元資產布局有助於提升長期投資成果。

該基金將以ETF作為主要投資工具，透過全球化、多元化布局，協助投資人降低自行選時、選股及資產配置的困難。

富邦投信

延伸閱讀

富蘭克林華美新基金 瞄準美收益多重資產

國泰策略收益債 開募

海外股票ETF新里程碑 富邦ETF 00662規模突破千億

殖利率飆破6%、高利率成債券投資黃金期！國泰投信點「 股5債4 」：00990B狂吃AI融資外溢紅利

相關新聞

00918確定配1.26元且「100%資本利得」！收盤狂飆改寫歷史新高…稀飯：規模破1100億

大華優利高填息30（00918）本期配發股利1.26元，單季殖利率約3.92%。該基金規模突破1,100億元，股價漲至歷史新高，回報穩健。主要受惠於國巨持股持續上攻，未來指數審核結果備受關注。

有00918、00919、00400A跟00981A了還建議買什麼ETF？陳重銘透露：自己布局009819

財經專家陳重銘建議，以累積現有高股息ETF張數為主，並強調目前持有的00918、00919及00400A表現不錯。為提升投資組合，他建議增加台積電權重，並考慮配置野村臺灣新科技50（00935）等科技型ETF，以完善資產配置。

正二時間拉長10年賺4122%！楚狂人：支持0050但反對正二是件很矛盾的事

今年台股有個有趣的現象，雖然0050以成份股比重來說，幾乎等同「台積電與其他49檔個股」，這幾年都是台積電績效電爆0050，我之前也曾分享過「買0050不如直接買台積電」的想法，但前陣子0050績效竟然贏台積電，到底是什麼情形？你該買台積電、買0050、還是買正二？正二你應該買00631L、00675L或685L？看完這篇文章，錢該放哪裡，分別的優缺點是什麼，你心裡就有底了。

美股年底收高機率近7成！股民讚：印證「長期持有」重要性

美國百年股市統計顯示，下半年收高機率達68%，即使面對戰爭、油價飆升、通膨升溫等利空因素，長期趨勢仍偏向上行。消息在PTT股板引發討論，有人認為這再次證明長期持有的重要性，也有人質疑68%的機率其實並不算特別高，甚至直言「有說跟沒說一樣」，對報導結論抱持保留態度。

1張00981A賣掉能換3張00403A賺翻？懶錢包點破迷思：股價高低不影響淨值報酬

台灣主動式ETF市場在2026上半年迎來空前狂潮。財經YouTube頻道懶錢包指出，原先市場預期2月份掛牌的凱基台灣TOP50（009816）會是年度最具話題性的商品，未料台股多頭行情大爆發，激勵主動式ETF全面飆漲。 其中，於5月12日正式掛牌上市的主動統一升級50（00403A）更是徹底打破市場紀錄，其在台轟動與搶購的程度，完全不輸當年的被動高息ETF代名詞00940，成為新一代全民瘋投的現象級神級標的。

009803配息0.5！稀飯點「270張才需要擔心課稅」：資本利得占比高達85.2%

玉山市值動能50（009803）確定配發0.5元！ 以今日收盤價21.01計算，單季殖利率約 2.38%。 從收益組成來看，本期配息主要來自「已實現資本利得」，占比約 85.2%，股利所得則約占 14.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。