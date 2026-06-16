富邦投信景氣循環概念組合基金 打造全天候配置

AI浪潮、貨幣政策節奏、地緣政治與關稅政策交錯影響下，全球金融市場波動加劇，投資人面對瞬息萬變的市場環境，富邦投信全新多重資產配置產品，透過「景氣循環、多元資產、組合基金」3A核心投資架構，協助投資人掌握不同景氣階段的投資機會，打造兼顧成長與風險管理的資產配置方案。

基金預計7月3日起募集，基金保管銀行為土地銀行，收益分配分為累積型、季配型，計價幣別計有新台幣及美元兩種。

富邦景氣循環多元資產組合基金以「3A」為核心投資架構。首先是All-weather，透過OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產三大指標，研判景氣循環所處階段；其次是Asset Allocation，依據不同景氣週期動態調整股票、債券、房地產、黃金及比特幣資產配置比例；最後則是Aggregation，結合量化模型與經理人研究判斷，整合傳統金融資產與新興資產配置機會。

擬任經理人林忠義表示，近年市場環境變化速度遠超過過往，從疫情、升降息循環、俄烏戰爭、AI產業革命，到近期全球關稅政策與地緣政治風險升溫，都使投資決策難度大幅提高。根據國際研究機構DALBAR長期追蹤發現，多數投資人容易受到市場情緒影響，在市場高點追價、低點停損，長期投資成果往往不如市場平均表現。因此，相較於單一資產押注，透過專業團隊進行資產配置與定期調整，已成為全球資產管理的重要趨勢。

林忠義分析，資產配置向來被視為影響投資績效最重要因素之一。被譽為「全球資產配置之父」的布林森研究指出，投資組合長期績效超過九成來自資產配置決策；而耶魯大學捐贈基金成功經驗，也顯示多元資產布局有助於提升長期投資成果。本基金將以ETF（指數型股票基金）作為主要投資工具，透過全球化、多元化布局，協助投資人降低自行選時、選股及資產配置的困難。

林忠義指出，未來市場最大的確定性或許就是不確定性本身。面對快速變動的投資環境，唯有掌握景氣循環、善用資產配置與多元布局，才能提高投資效率並掌握長期成長契機。