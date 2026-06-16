基富通客戶數、基金存量 寫新里程碑

基富通證券6月15日召開股東常會，通過2025年財報與盈餘分派案，每股配發2.54元股利，其中現金股利1元、股票股利1.54元。基富通董事長林丙輝表示，2026年平台營運屆滿十年，未來仍將秉持普惠金融的信念，深化資產管理合作，打造完善的理財服務生態圈，協助更多民眾運用共同基金理財。

基富通2025年全年稅後淨利達2億4,380萬元，較2024年度成長30%，在股本擴增基礎下，每股稅後盈餘為3.52元。林丙輝表示，基富通自2016年10月開台營運至今，即將屆滿十周年，過去十年面對多變的金融環境，始終堅定普惠金融服務，得到民眾的肯定和認同，才有現在穩健規模的營運成果。

截至今年5月底，基富通總客戶數已突破36萬人，其中，因應金管會政策推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶TISA」開戶數累計已超過10萬戶，而且仍在不斷增加；同時，平台的基金存量達2,800億元，持續寫下新的里程碑，不僅反映全民理財時代來臨，更代表投資人對基富通的信任。

林丙輝表示，投資理財是每個人應該享有的基本權利，因此基富通從交易費用、挑選標的與投資方法三大面向下手，消除一般人的理財障礙。在交易費用上，投資人在基富通買賣基金通通0手續費，平台上也有經理費率折扣的TISA與好好退休專案基金，減輕長期理財的負擔。

同時，無論TISA或好好退休專案基金，都是由學者專家篩選把關的優質基金，兼顧長期績效穩定性與波動風險，投資人只要根據個人風險承受度是積極、穩健或保守，選擇股票型、平衡型或債券型基金，降低挑選標的時的「選擇障礙」。

在投資方法方面，基富通鼓勵投資人「定期定額」，並提供低檔自動加碼、基金借貸、基金健檢等輔助理財功能，目的不是要追求極端的絕對高報酬，而是協助民眾有耐心、有紀律地理財。尤其面對近年股市漲跌波動劇烈，能夠避免不斷盯盤、患得患失的心態，投資部位才抱得住，享有長期回報的好處。

邁入下一個十年，基富通將運用更多創新的數位科技，與結合金融機構資源，開發更多低負擔、簡單、便利且好用的理財服務，讓小資族、上班族、菜籃族、自由工作者、高資產人士、投資新手和老手等不同類型的投資人，都能透過基富通平台或APP長期紀律理財，累積人生的財富。