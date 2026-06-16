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美伊情勢轉佳搭基本面 美股基金淨流入續居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR

中東局勢推升通膨疑慮，加上面臨漲多壓力，全球股市承壓。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年6月4日至6月10日止近一周，市場反覆消化美伊情勢變化，不過有賴美國強韌經濟與科技等基本面支撐，美股基金以淨流入173.5億美元持續居冠；亞洲不含日本及歐非中東則轉為淨流入。

安聯投信表示，近期投資市場持續消化關於伊朗戰爭的消息，回顧前一周，稍早傳出美軍對伊朗發動「自衛性打擊」，緊張情勢一度升溫，但最新美國總統川普又表示美伊最快周末簽署協議，金融市場亦隨之上下震盪；在通膨數據方面，美國通膨數據如預期上升，歐洲央行三年來首次升息，但符合市場預期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美伊情勢持續反覆，石油供應鏈關鍵問題依然有待解決，加上全球主要央行會議臨近，全球資金面偏向謹慎。今年來上漲較多的半導體、AI相關科技類股首當其衝，面臨獲利回吐壓力；而另一項牽市場高度關注的議題則是新任聯準會主席主持的首場貨幣政策會議。

面對近期市場波動，莊凱倫表示，以美國市場為例，與過去數年經濟環境相比，目前市場條件已出現明顯變化。美國經濟展現出超乎預期的韌性，企業獲利前景持續向上修正；同時，AI 基礎設施建設熱潮帶動企業大幅增加資本支出，進一步強化市場對長期成長信心。

針對外界高度關注的美國科技巨頭大型募資案，安聯美國科技領航主動式ETF(00402A)經理人洪華珍表示，儘管近期幾度引發市場對於資金動能擔憂，但預期這些資金最終仍將投入AI基礎設施建設，包括資料中心、GPU、CPU、記憶體、光通訊、網路設備、電力傳輸、衛星與航太技術等基礎建設，最終受惠的依然是AI供應鏈個股。

洪華珍表示，AI產業發展正由第一階段的算力基礎建設，逐步邁向第二階段的基礎設施全面升級。現階段市場焦點已不再僅限於GPU與HBM，而是開始擴展至CPU、高速網路、光通訊、ASIC、伺服器管理晶片、邊緣運算以及Physical AI等更廣泛的供應鏈。

展望後市，洪華珍表示，以此趨勢來觀察，隨著全球科技企業持續加大AI資本支出，以及Agentic AI與實體AI應用逐步落地，預期相關基礎設施需求仍將維持強勁成長，相關供應鏈未來數年可望持續受惠於AI普及所帶來的長期需求成長。

洪華珍表示，目前市場仍處在利率環境相對可控、加上資金尋求成長的背景下，預期市場資金將更偏好高成長產業，尤其是科技股，因為只有更高的獲利營收，才能支撐較高的估值合理性。

美股 中東 伊朗

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