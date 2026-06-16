美伊情勢跌宕反轉 壓抑債市資金流入力道

美伊情勢跌宕反轉，債市漲跌互見。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，資金仍持續流入債市，截至2026年6月4日至6月10 日， 投資等級債券維持淨流入但力道放緩至85.5億美元，非投資級債亦維持淨流入、力道亦放緩；新興市場債則是受轉為淨流出。

針對近期債市表現，安聯投信表示，中東局勢推升，美國5月通膨數據皆創逾三年來最大增幅，近日加拿大及歐洲央行聲明皆警告稱經濟疲弱和通膨上升給貨幣政策帶來兩難局面，聯準會年內升息聲浪未平，主要債市漲跌互見。

美國總統川普取消針對伊朗的打擊行動，並表示已達成結束戰爭的協議並在不久之後簽署後，殖利率走勢急轉直下，美國10年期公債殖利率上周走跌1個基準點，收在4.46%。布倫特原油價格下跌約4%，亦緩解市場對通膨的擔憂。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，包括近期美國通膨數據、美國公債殖利率走勢，以及聯準會新任主席即將主持其上任後首場會議等，都是牽動近期全球市場氛圍的主要因子。

謝佳伶表示，若觀察近期包括美股VIX指數、美債MOVE指數與新興貨幣指數等走勢，股票波動升高、但債券波動相關穩定；就資金面，投資級債小漲資金主要受惠於淨流入持續強勁，地緣衝突疊加利率壓力則讓風險債走跌。整體來看，美伊情勢依然是推動風險債走勢的關鍵因素。

展望後市，謝佳伶表示，受到美國取消針對伊朗打擊行動激勵，各期限美債殖利率均下降，對貨幣政策變化最為敏感的短期債券殖利率領跌，加上原油價格下跌，亦緩解市場對通膨的擔憂與鷹派言論；策略上，仍建議投資人透過多元收益來源與跨資產分散策略，以掌握長期投資機會並優化風險報酬，仍是面對市場波動頻繁的較佳應對策略。