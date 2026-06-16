快訊

MLB文字直播／鄧愷威3局送出8K挨3轟掉5分 太空人2轟追回3分

穆斯林遭殃！中國「去阿拉伯化」拆除清真寺圓頂

115分科測驗最後一天報名！考場時程、規定、8科衝刺總整理

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊情勢跌宕反轉 壓抑債市資金流入力道

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR

美伊情勢跌宕反轉，債市漲跌互見。根據美銀引述 EPFR 統計資料顯示，在市場震盪之際，資金仍持續流入債市，截至2026年6月4日至6月10 日， 投資等級債券維持淨流入但力道放緩至85.5億美元，非投資級債亦維持淨流入、力道亦放緩；新興市場債則是受轉為淨流出。

針對近期債市表現，安聯投信表示，中東局勢推升，美國5月通膨數據皆創逾三年來最大增幅，近日加拿大及歐洲央行聲明皆警告稱經濟疲弱和通膨上升給貨幣政策帶來兩難局面，聯準會年內升息聲浪未平，主要債市漲跌互見。

美國總統川普取消針對伊朗的打擊行動，並表示已達成結束戰爭的協議並在不久之後簽署後，殖利率走勢急轉直下，美國10年期公債殖利率上周走跌1個基準點，收在4.46%。布倫特原油價格下跌約4%，亦緩解市場對通膨的擔憂。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，包括近期美國通膨數據、美國公債殖利率走勢，以及聯準會新任主席即將主持其上任後首場會議等，都是牽動近期全球市場氛圍的主要因子。

謝佳伶表示，若觀察近期包括美股VIX指數、美債MOVE指數與新興貨幣指數等走勢，股票波動升高、但債券波動相關穩定；就資金面，投資級債小漲資金主要受惠於淨流入持續強勁，地緣衝突疊加利率壓力則讓風險債走跌。整體來看，美伊情勢依然是推動風險債走勢的關鍵因素。

展望後市，謝佳伶表示，受到美國取消針對伊朗打擊行動激勵，各期限美債殖利率均下降，對貨幣政策變化最為敏感的短期債券殖利率領跌，加上原油價格下跌，亦緩解市場對通膨的擔憂與鷹派言論；策略上，仍建議投資人透過多元收益來源與跨資產分散策略，以掌握長期投資機會並優化風險報酬，仍是面對市場波動頻繁的較佳應對策略。

美債 通膨 中東

延伸閱讀

新興債、邊境債 韌性強

AI熱潮引爆資金荒！央行還沒升息 債市利率先衝高

台股昨盤中慘摔1200點！00981D展現防禦力逆勢走強…主動債券靠這優勢成避風港

國泰策略收益債 開募

相關新聞

不羨慕0050！0056今年也「從夠了漲到變多了」…施昇輝：朋友千張台積電生活跟我差不多

元大高股息（0056）今年股價上漲，讓施昇輝的退休金從「夠了」變成「多了」。雖然他身邊的朋友持有大量台積電（2330），但生活水平並無太大差異，顯示錢並不等於幸福。

股票贈與三步驟全解析！蘇家宏律師：拿不出國稅局「這張紙」券商審查直接卡關

股票贈與需遵循三大步驟，蘇家宏律師提醒，投資人必須先取得「持股證明」，再前往國稅局申報贈與稅，並取得免稅證明，最後方可在券商完成過戶。證券商審查嚴格，缺乏文件將導致無法過戶。

外資力挺華邦電！股民看好產業強勢：記憶體不再是景氣循環股

摩根大通最新報告看好記憶體產業進入「更高且更久」的超級週期，並給予華邦電「加碼」評等、目標價上看255元，引發PTT股板熱烈討論。除了華邦電能否達成外資喊出的天價目標外，網友也將話題延伸至整體記憶體族群，從南亞科、群聯到SSD市場供需變化都成為討論焦點，有人看好產業迎來重新定價，也有人質疑這類報告是否是新一波出貨訊號。

新主席華許首秀…本周Fed利率決策會降息？網一面倒刷「0」：不升就謝天謝地

美國聯準會（Fed）將在本周召開利率決策會議，這是新任主席華許首次主持。市場對降息持悲觀態度，大部分投資人認為維持利率不變的可能性更高，並集中關注會後聲明的措辭及未來展望。

00919、00981A配息100%靠「資本利得」免扣二代健保！網：左手換右手越來越大手

群益台灣精選高息（00919）和主動統一台股增長（00981A）將於6月16日同步除息，配息全來自「資本利得」，不需併入所得稅或繳納二代健保補充保費，吸引許多存股族關注，並引發熱烈討論。

台股天天劇烈波動 他笑問「會被關禁閉」？網直指：制度該改

台股近期可說是上沖下洗，震盪幅度劇烈，一名PTT網友好奇發文提出疑問，認為台股設有漲跌幅限制、警示股及處置機制，近來大盤又頻繁出現數百點甚至上千點震盪，好奇「台股大盤會不會也被列為注意股，甚至被關起來？」貼文曝光後立刻引發熱烈討論，不少網友將話題延伸到台股制度與「亞洲那斯達克」稱號，留言區充滿調侃與反諷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。