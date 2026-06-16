新興債、邊境債 韌性強

美國就業數據強韌，通膨因高油價而位於相對高檔，市場普遍預期美國聯準會今年不會降息，分析師甚至認為有升息可能。面對利率不確定性較高的環境，法人建議應以收益王為主軸。

根據高盛資產管理統計，擁有高殖利率的新興強勢貨幣債券自2025年4月解放日以來已流入約360億美元，除較高的殖利率，新興國家財政品質持續改善，也是其主要優勢之一。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，美國5月良好的經濟數據加上蠢蠢欲動的通膨壓力，美債殖利率因反映升息預期而走高，30年期公債殖利率一度登上5%關卡。

不過，在各類債券中，新興債與邊境債仍保持韌性，走勢持續向上。資金持續流入新興市場債券基金已連續八周淨流入。

樓克望指出，目前新興美元主權債到期殖利率約7%附近，高於長期平均值的6.47%；根據統計，自2015年以來，當新興美元主權債到期殖利率逾7%，持有三個月、六個月或一年的正報酬機率均為100%，平均報酬率分別為11.19%、10.83%及17.61%，即使短期仍有震盪可能，卻也正是進場的好時機。

富蘭克林證券投顧表示，新興國家當地債市具備雙率優勢，第一是較高的殖利率水平，例如非洲的埃及有20%以上，烏干達、迦納與中亞的哈薩克及拉丁美洲的巴西與哥倫比亞也分別有13%~16%的水準。第二是匯率升值機會，儘管今年來地緣政治風險支撐美元略為轉強，但新興國家貨幣也同步升值，其中，巴西、哥倫比亞與匈牙利都有6%左右升幅，反映市場對新興國家體質改善的信心提升與分散美元資產的需求強勁。

富蘭克林證券投顧表示，儘管今年來全球債市經歷高油價與通膨威脅，不過，殖利率上升也增添投資吸引力，不僅可享有較佳的收益水準，未來利率回落時也有機會享有資本利得空間。