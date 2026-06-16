受惠 AI 題材 亞股基金績效放閃 四檔近三個月報酬率逾60%

美伊和談在望，美股應聲大漲，亞股包括台股、日股、韓股、陸股等也大漲慶祝。法人看好AI題材仍將持續引領亞洲市場。根據統計，近三個月亞股基金績效表現看好，包括統一大龍印基金、復華亞太神龍科技基金、統一新亞洲科技能源基金、瀚亞亞洲科技資本家股票基金等四檔，都有逾60%的亮眼表現。

統一投信研究團隊指出，在這一波AI浪潮中，日本受惠全球AI需求爆發，日本的電子零組件、非鐵金屬及半導體設備出口大幅成長，帶動整體出口金額顯著攀升。

除了科技題材外，下半年日本央行預期升息一碼，加上企業貸款需求增加，銀行業的淨利息收入成長，也成為另一個不容忽視的亮點。

同樣作為科技重鎮的南韓股市，也靠著AI晶片迎來爆發性成長。

在AI需求與漲價題材雙重加持下，記憶體、電力設備、儲能及高階電容等產業營收成長，下半年機器人題材，有望接棒成為市場焦點。

相較之下，中國因為補貼減弱，導致內需消費與投資偏弱，布局應避開內需；但其受惠全球AI需求，可聚焦積體電路、自動數據處理設備及零組件等科技出口股。

復華投信指出，中國積極推動在AI領域的技術開發，從伺服器到光通訊、PCB、記憶體、被動元件等，同樣受惠AI浪潮，需求持續增加，尤其市場對AI算力需求有增無減，同步帶動高速傳輸需求。

例如，一台伺服器不夠，可以增加到兩台伺服器，中間就需要透過電以及光通訊連結，因此帶動A股相關族群的股價表現，持續看好A股中與AI相關的類股表現。

統一投信研究團隊表示，展望第3季，日本市場持續聚焦AI基礎建設與金融業；南韓則關注記憶體、電力設備、MLCC與機器人新題材。

中國則建議可以避開內需、擁抱AI科技出口股；印度需要觀察能源價格轉折，看好上游原物料與內需房產；東南亞部分，可關注越南將在富時羅素指數中升級為次級新興市場，隨9月生效期靠近，可望吸引資金流入。