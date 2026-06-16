快訊

端午連假起晴暖如盛夏 吳德榮：熱帶擾動恐發展東北大迴轉

世足賽／40歲老將多次關鍵撲救 維德角0比0爆冷逼和西班牙

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

受惠 AI 題材 亞股基金績效放閃 四檔近三個月報酬率逾60%

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美伊和談在望，美股應聲大漲，亞股包括台股、日股、韓股、陸股等也大漲慶祝。法人看好AI題材仍將持續引領亞洲市場。聯合報系資料照
美伊和談在望，美股應聲大漲，亞股包括台股、日股、韓股、陸股等也大漲慶祝。法人看好AI題材仍將持續引領亞洲市場。聯合報系資料照

美伊和談在望，美股應聲大漲，亞股包括台股、日股、韓股、陸股等也大漲慶祝。法人看好AI題材仍將持續引領亞洲市場。根據統計，近三個月亞股基金績效表現看好，包括統一大龍印基金、復華亞太神龍科技基金、統一新亞洲科技能源基金、瀚亞亞洲科技資本家股票基金等四檔，都有逾60%的亮眼表現。

統一投信研究團隊指出，在這一波AI浪潮中，日本受惠全球AI需求爆發，日本的電子零組件、非鐵金屬及半導體設備出口大幅成長，帶動整體出口金額顯著攀升。

除了科技題材外，下半年日本央行預期升息一碼，加上企業貸款需求增加，銀行業的淨利息收入成長，也成為另一個不容忽視的亮點。

同樣作為科技重鎮的南韓股市，也靠著AI晶片迎來爆發性成長。

在AI需求與漲價題材雙重加持下，記憶體、電力設備、儲能及高階電容等產業營收成長，下半年機器人題材，有望接棒成為市場焦點。

相較之下，中國因為補貼減弱，導致內需消費與投資偏弱，布局應避開內需；但其受惠全球AI需求，可聚焦積體電路、自動數據處理設備及零組件等科技出口股。

復華投信指出，中國積極推動在AI領域的技術開發，從伺服器到光通訊、PCB、記憶體、被動元件等，同樣受惠AI浪潮，需求持續增加，尤其市場對AI算力需求有增無減，同步帶動高速傳輸需求。

例如，一台伺服器不夠，可以增加到兩台伺服器，中間就需要透過電以及光通訊連結，因此帶動A股相關族群的股價表現，持續看好A股中與AI相關的類股表現。

統一投信研究團隊表示，展望第3季，日本市場持續聚焦AI基礎建設與金融業；南韓則關注記憶體、電力設備、MLCC與機器人新題材。

中國則建議可以避開內需、擁抱AI科技出口股；印度需要觀察能源價格轉折，看好上游原物料與內需房產；東南亞部分，可關注越南將在富時羅素指數中升級為次級新興市場，隨9月生效期靠近，可望吸引資金流入。

亞股 基金 日股

延伸閱讀

基金特蒐／新興基金 台韓領風騷

美伊停戰引爆亞股瘋狂大漲！00964盤中飆新高…最後買進日就是今天

00941、00954盤中創歷史新高！美股設備大廠領頭強彈…海外半導體ETF今掀補漲潮

安聯00402A 今掛牌 瞄準美國科技股長期潛力

相關新聞

SpaceX是龐氏騙局？謝金河一句話挨酸「東方神秘力量出手」憂股價崩盤

馬斯克旗下太空公司SpaceX日前上市後市值衝上2.1兆美元，財訊傳媒董事長謝金河則發文指出，市場正出現「價值重新定價」現象，引發PTT股板熱烈討論。不過相比SpaceX的營運前景，更多網友將焦點放在謝金河過往被視為「反指標」的形象，不少人戲稱「東方神秘力量出手了」、「完了，SpaceX要崩了」，相關留言迅速洗版。

台股1→2萬點花35年、 3→4萬只花4個月... 高點能進場？專家給建議：忌all-in

台股從3萬點突破到4萬點，只用了4個月時間，隨時序進入6月，盤勢仍在震盪中走高，市場氣氛從樂觀到近乎狂熱，讓不少投資人聯想到「擦鞋童理論」，擔心市場過熱。

00407A 1張1萬「不配息再投入」 複製009816賺錢模式？楊倩琳提點還有1優勢

台股近期震盪加劇，讓6月募集的ETF反而擁有建倉的好機會，其中，有兩檔主動式ETF正在募集，包括00407A（主動凱基台灣）以及00408A（主動第一金優股息）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。