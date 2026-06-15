復華新指數基金 盯三主題

復華投信旗下已有六檔指數型基金，管理指數型基金規模居業界之冠。為了補足產品線，再推出新產品，將於6月22日募集「復華創新指數傘型基金」，旗下包含三檔子基金，分別聚焦全球金融、AI及台股三大最熱主題，協助投資人全方位布局創新趨勢商機。

復華投信指出，美國指數型基金總體規模近10兆美元，超過ETF規模的一半，台灣市場還有很大的成長空間。截至4月底，復華已開發國家300股票指數基金規模有320.6億元，是全台最大的指數基金，復華5至10年期投資等級債券指數基金規模252.7億元，則是全台第二大。

復華台灣菁英50指數基金經理人劉昌祚表示，該基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣市值菁英50指數」，三大優勢包括大市值、獲利穩定，以及高獲利品質。納入獲利品質篩選，在貼近台股市場結構的同時，讓報酬來源更加分散，穩健參與台灣產業的長期成長。精選50檔具獲利品質之核心企業，並採不配息，透過股息再投入，助投資人以更聚焦、更有效率方式參與台股長期成長。

復華全球AI動力成長指數基金經理人吳允翔指出，該基金追蹤「彭博全球AI動力成長特選指數」，是市面上唯一納入成長雙指標，透過未來成長性篩選及加權，從人工智慧、機器人、雲端服務及元宇宙主題，精選50檔成分股，並以基本面篩選，避開本夢比公司。

復華全球創新金融指數基金經理人廖崇文表示，該基金追蹤「彭博全球創新金融特選指數」，除了囊括20檔優質傳統金融巨頭，另20檔聚焦「數位支付」及「未來金融」，掌握新金融生態系投資先機。