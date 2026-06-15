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富坦新興月收益 穩健

經濟日報／ 張瀞文

美國與伊朗終達成和平協議，終止三個月餘的美伊戰爭，中東荷莫茲海峽也可望於本周五（19日）雙方正式簽署協議後開放，適時化解AI概念股與韓、台股市為主的新興股市歷經二個多月漲勢所面臨的獲利回吐賣壓。

法人指出，新興市場已躍升為全球經濟成長的主要引擎，不僅推動經濟擴張，更引領數位化、顛覆性科技與永續發展的下一階段趨勢，因此，短線震盪事實上都是提供分批加碼較佳的布局時點。

理財專家表示，在股市評價墊高、波動加劇的環境下，益顯風險控管的重要性。投資人可關注同時具備股市成長潛力與債息防護的新興市場平衡型基金，以更穩健方式參與新興市場轉型契機。

以近期在銀行間銷售熱度升溫的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金為例，這檔基金過去一個月上漲2.7%、今年以來上漲17.4%，美伊戰爭期間也有6.2%的漲幅，各期間績效穩定位於五檔同類型基金之冠。

據了解，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金是由富蘭克林坦伯頓的新興市場、全球總經與多元資產團隊共同管理，整合股票投資、總體經濟、利率與匯率研究等專業，具備跨資產與跨區域的靈活配置能力。

截至2026年4月底，富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金投資組合涵蓋台積電、聯發科、SK海力士、三星電子等台韓AI龍頭，以及巴西、南非、烏拉圭、墨西哥等新興市場主權債，展現成長與收益並重的配置策略；股票及現金部位接近六成，債券部位則為四成多。

當市場從單一追逐成長轉向重視風險調整後報酬，新興市場股債平衡型基金透過主動配置，在股票資本利得、債券收益與匯率機會之間取得平衡的優勢愈加凸顯。理財專家建議，對於看好新興市場長期發展、但希望降低短期波動衝擊的投資人而言，這類平衡策略可作為波動市況下的核心配置選擇。

伊朗 新興市場 美伊戰爭

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