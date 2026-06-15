聽新聞
0:00 / 0:00
TISA基金每月定期定額近10億元 0050連結基金TISA定期定額成長逾23倍
TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）上路將屆滿一年，截至5月底，單月定期定額金額已來到近10億元，較2025年7月推出首月大幅成長，45檔TISA級別基金中，逾半資金選擇0050連結基金，在長線投資人心中，被動指數的穩定仍是長期投資首要考量。
據投信投顧公會統計，至5月底45檔TISA級別基金合計定期定額金額9.34億元，除了即將突破10億元大關，更較2025年7月推出首月的2,975萬元大幅成長，最受青睞的0050連結基金TISA級別，單月定期定額同步自初期約2,000萬元成長至5.1億元，成長逾23倍。
法人認為，0050連結基金績效與0050連動，是目前TISA級別基金中唯一市值型被動投資，能有效避免人為選股風險。在長期投資上，因為純粹以市值選股，絕對不會錯過台股大盤上漲行情，且持有的皆為上市指標權值股，適合長期投資。
根據鉅亨買基金網站資料，TISA基金由產官學界共同把關、嚴選出來的專屬基金，從基金類型、規模、評等到績效表現都經過層層把關，只選出穩健可靠的長期投資標的，且全數為不配息設計，具有低門檻、低費率、複利成長優勢，最低1,000元即可定期定額參與。
近期存股熱潮向下紮根至兒童理財，愈來愈多父母及早為孩子開證券戶，展開複利存股計畫，TISA帳戶同樣沒有開戶年齡限制，以0050為例，可申購0050連結基金TISA級別，除了零手續費、經理費折扣，配息自動再投入也沒有額外交易成本，為目前投資0050相關成本最低的方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。