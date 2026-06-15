快訊

國內體壇震撼彈！上任僅3個月 國訓中心董事長林鴻道驚傳請辭

米格魯「個性太溫和」被飼主關戶外冷落1年 志工淚崩：牠沒忘記怎麼愛人

美伊真正難關才開始！美國國會磨刀霍霍 「更大攔路虎」仍靜悄悄

聽新聞
0:00 / 0:00

TISA基金每月定期定額近10億元 0050連結基金TISA定期定額成長逾23倍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）上路將屆滿一年，截至5月底，單月定期定額金額已來到近10億元，較2025年7月推出首月大幅成長，45檔TISA級別基金中，逾半資金選擇0050連結基金，在長線投資人心中，被動指數的穩定仍是長期投資首要考量。

據投信投顧公會統計，至5月底45檔TISA級別基金合計定期定額金額9.34億元，除了即將突破10億元大關，更較2025年7月推出首月的2,975萬元大幅成長，最受青睞的0050連結基金TISA級別，單月定期定額同步自初期約2,000萬元成長至5.1億元，成長逾23倍。

法人認為，0050連結基金績效與0050連動，是目前TISA級別基金中唯一市值型被動投資，能有效避免人為選股風險。在長期投資上，因為純粹以市值選股，絕對不會錯過台股大盤上漲行情，且持有的皆為上市指標權值股，適合長期投資。

根據鉅亨買基金網站資料，TISA基金由產官學界共同把關、嚴選出來的專屬基金，從基金類型、規模、評等到績效表現都經過層層把關，只選出穩健可靠的長期投資標的，且全數為不配息設計，具有低門檻、低費率、複利成長優勢，最低1,000元即可定期定額參與。

近期存股熱潮向下紮根至兒童理財，愈來愈多父母及早為孩子開證券戶，展開複利存股計畫，TISA帳戶同樣沒有開戶年齡限制，以0050為例，可申購0050連結基金TISA級別，除了零手續費、經理費折扣，配息自動再投入也沒有額外交易成本，為目前投資0050相關成本最低的方式。

延伸閱讀

臺灣銀行推出TISA服務 年底前完成基金定期定額申購免收信託管理費

5月熱門ETF定期定額出爐！0050月增8.3萬續霸冠軍

0050規模衝破2兆！台股大跌散戶逆勢集結…網嗨：「第四法人」嘎爆外資小兒

台股強彈00631L大漲近5% 市值雙雄8日獲逾423億元淨申購全都賺錢

相關新聞

成交量一路萎縮是逃命波？熱議大盤「量縮價漲」真相：大家都惜售不想賣

台股15日強勁上漲，指數增1227.95點，成交量卻持續萎縮，引發市場對「量縮價漲」的熱議。雖然有投資者擔心反彈力度不足，但網友認為現階段市場惜售行為明顯，成交量仍被視為活絡。

00935今年含息報酬111.63%！稀飯讚「1年翻3倍的黑馬」：前10成分股都是怪獸級

我知道有些人默默有投資這檔績效黑馬（00935）野村臺灣新科技50，一直很想回顧它的表現，因為它真的太強啦！這篇就來啦！

退休2000萬每年配5％有100萬花絕對安穩？算給你看：「考慮通膨」第27年就破產

退休2000萬，年花100萬，若以5%穩定報酬率計算，考量3%通膨，第27年將破產。本金需提高至5000萬才能保持實質購買力，追求年化8%報酬率則可將退休金減至2000萬，實現安心退休。

00406A新兵上路...殖利率不到1%也能月月配！稀飯：成長股打底、權利金補收益

主動中信台灣收益（00406A）今天（6/11）正式掛牌上市！目前基金規模約62.9億元，掛牌價格為9.69元。 而這檔也是一檔「月配息」的主動式ETF，預計將於8月迎來首次配息，不過，它的收益來源與一般高股息ETF並不太一樣。 中信投信官網也同步揭露最新持股，目前共持有50檔股票，股票部位約占基金資產78.64%。 前十大持股分別為（2330）台積電、（2383）台光電、（2454）聯發科、（2327）國巨、（3017）奇鋐、（3037）欣興、（2308）台達電、（2345）智邦、（6223）旺矽及（6669）緯穎，合計占基金資產約45.77%。

0050單筆100萬死抱五年「翻出292萬」！歷經各種心魔：虧27萬借酒澆愁、關稅戰再蒸發30萬

阿扁透過死抱0050，經歷五年風雨，最終資產從100萬飆升至292萬元，報酬近200%。在波動的股市中，他面對虧損與挑戰，堅持不賣，最終收穫豐厚果實。

台達電獲調升目標價！00896狂押8%直接吃補…今為最後買進日明除息

台達電因AI伺服器需求攀升，近期獲調升目標價，並成為00896 ETF的重要成分股。該ETF配息大幅升至1.25元，創下新高，今日為最後買進日，明天除息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。