復華創新指數傘型基金將於6月22日募集 聚焦全球金融、AI及台股

管理指數型基金規模居業界之冠的復華投信再推出新產品。復華投信表示，將於6月22日募集「復華創新指數傘型基金」，旗下包含三檔子基金，分別聚焦全球金融、AI及台股三大最熱主題，協助投資人全方位布局創新趨勢商機。

復華全球創新金融指數基金經理人廖崇文表示，該基金追蹤指數-彭博全球創新金融特選指數，除了囊括20檔優質傳統金融巨頭之外，另外20檔聚焦「數位支付」及「未來金融」兩大方向，掌握新金融生態系仍屬前期發展的投資先機。