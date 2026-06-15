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台股動輒上下震盪千點 5月定期定額筆數重回百萬筆

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
股市高檔震盪，反而激起投資人危機入市逢低布局優質基金的意願。中央社 中央通訊社
股市高檔震盪，反而激起投資人危機入市逢低布局優質基金的意願。中央社 中央通訊社

股市高檔震盪，反而激起投資人危機入市逢低布局優質基金的意願，根據投信投顧公會最新統計，5月投資人定期定額申購基金的總筆數，再次突破百萬筆大關，合計高達102.6萬筆。

觀察基金定期定額數據變化，3月美伊戰事開打，台股一度跌破32,000點之下，投資人搶進布局，推升基金定期定額總筆數首度突破百萬筆。但隨著戰事進入和談階段，股市迅速走高，投資人態度反而轉為保守，4月基金定期定額總筆數回落至95萬筆左右。

5月台股狂漲5,896點，但高檔震盪加劇，單日盤中高低落差千點成為新常態，進出場時機越來越難抓的情況下，不少投資人重拾定期定額策略，帶動5月基金定期定額總筆數重返百萬筆大關。前三名投信業者中，光是統一投信就拿下近23萬筆，高居第一；國泰投信則以19.8萬筆，位居第二；第三名為元大投信，扣款筆數約9.5萬筆。

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