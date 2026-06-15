國泰策略收益債 開募

全球金融市場持續受通貨膨脹、利率政策與地緣政治變數牽動，股市高檔時更容易因消息面干擾而劇烈震盪。國泰投信表示，資產配置不是單選題，布局不同類型債券可掌握多元債市收益機會。

國泰環球策略收益債券基金今（15）日將展開募集，布局成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品及可轉債等五大債種，以掌握多元債市收益機會。

國泰投信指出，即使在股市表現亮眼時，法人與大戶資金仍需要債券配置。例如台積電近期代子公司公告取得公司債，顯示在股市高檔之際，法人資金仍透過債券資產進行多元配置。

國泰投信表示，過去投資人想到債券，往往直覺聯想到長天期美債，但債市並非只有單一類型。不同景氣循環、利率環境與信用循環下，往往都有不同債種輪流表現。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸指出，美國5月非農就業數據遠超預期，聯準會（Fed）升息疑慮再起，促使股市震盪劇烈。但高利率環境也讓債券殖利率維持在具吸引力水準，債券在投資組合中的收益、防禦與分散角色仍值得重視。

蔡宗岸表示，從企業基本面觀察，美國經濟尚未出現明顯衰退訊號，企業獲利與就業市場仍具韌性，信用債利差也未全面惡化，代表債市機會並非消失，而是利率風險與信用風險開始分化。透過不同收益來源與存續期間搭配，可降低單一因子對投資組合的影響。

蔡宗岸指出，在市場不確定性升高時，投等債可作為組合防禦核心，搭配收益來源分散的證券化商品，有助降低對單一債種或單一發行人的依賴；若景氣與信用環境改善，非投資等級債、新興市場債及可轉債則有機會提供收益來源與資本利得參與空間。

總經環境瞬息萬變，投資人難以精準判斷債種輪動與進場時點。國泰環球策略收益債券基金引進國泰投研團隊自主研發的MRM總體周期模型，觀察景氣周期、信貸環境與市場風險偏好等指標，協助判斷各債種配置比例與存續期間。對於已累積股票部位、希望分散波動並追求現金流的投資人而言，多元債可望成為高利率時代資產配置的重要工具。