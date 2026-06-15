富蘭克林華美新基金 瞄準美收益多重資產

全球金融市場進入高波動時代，投資人資產配置思維也隨之轉向。美國聯準會（Fed）降息時程仍具不確定性，地緣政治風險延續，加上AI相關科技股在前波漲勢後進入高檔震盪，市場資金對風險資產的評價趨於審慎。因此，兼具收益來源、資本成長潛力與風險控管能力的多重資產策略，逐漸成為投資人關注焦點。

富蘭克林華美投信將於22日募集「美國收益多重資產基金」，訴求以美國市場為核心，有月配息選項，透過股票、債券與選擇權策略相互搭配，協助投資人在震盪行情中建立較具韌性的投資組合。

富蘭克林華美投信表示，過去投資人多仰賴判斷市場方向以追求報酬，但在總經變數頻繁改變的環境下，單純押注漲跌的難度明顯提高。在高波動市場中，掩護性買權策略可望發揮緩衝效果，降低投資組合對單一行情方向的依賴。這個策略是在持有股票部位的同時賣出買權，當市場區間整理或股價漲幅未達履約價時，基金可保留收取的權利金，形成額外收益來源。

在富蘭克林華美美國收益多重資產基金，股票部位將鎖定AI、半導體及具長期成長潛力的科技龍頭企業，參與產業升級與企業獲利擴張帶來的資本利得機會；債券則配置美國投資級債與非投資級債，掌握目前相對具吸引力的殖利率水準。基金股債並進，力求在成長與收益之間取得平衡。

富蘭克林華美投信指出，近年美股盤中波動擴大，選擇權權利金水準及交易時點對策略成效影響更為關鍵。美國收益多重資產基金採複委任架構，委由富蘭克林坦伯頓收益投資團隊進行海外操作，借重團隊長期跨景氣循環與市場多空經驗，並透過美國在地團隊即時掌握個股波動與交易機會，增加收益管理空間。基金規劃導入階梯式配息機制，將依基金淨值與市場狀況動態調整配息目標，以兼顧收益分配與本金維護。