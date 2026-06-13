基金特蒐／新興基金 台韓領風騷

今年來截至6月10日，MSCI新興市場指數上漲18.7%，其中漲幅最亮眼的南韓市場上漲83.4%，台股也有49.2%的漲幅，顯示資金主要聚焦於受惠AI投資浪潮的科技供應鏈。

國泰新興市場基金（00736）經理人陳怡帆指出，從指數權重來看，新興市場並非由單一市場主導，台灣、中國、印度及南韓仍是最重要的組成部分，因此對於新興市場的看法並非全面看多，而是偏向結構性分化。

過去投資人習慣將新興市場視為美元、利率與中國景氣循環的延伸，但目前更值得關注的是不同國家所代表的產業趨勢。台灣與南韓持續受惠於AI基礎建設投資及半導體升級周期，紛紛擠進全球市值前段班；印度則受惠於內需成長、基礎建設投資及製造業升級，成為新興市場中備受期待的地區；而巴西、南非、印尼等資源型市場，則可望受惠於能源、金屬及天然資源需求增加。

陳怡帆認為，新興市場已從過去由中國主導、受美元與利率影響較大的單一敘事，逐漸轉向由AI、電力基建、能源與內需消費共同驅動的多元成長階段。

國泰新興市場基金在操作上囊括全球經濟成長力最強的新興亞洲、最大農產產地的拉丁美洲及最重要石油蘊藏量的中東歐非等三大新興市場，不論投資風向如何吹，都有望盡享各市場強勢輪動行情。

國泰新興市場基金經理人陳怡帆。國泰投信／提供

從投資價值來看，儘管近年新興市場已有不小漲幅，但相較成熟市場仍具備較有吸引力的估值水準，同時企業獲利仍有持續成長空間。陳怡帆提到，未來新興市場的投資機會將不再只是單純押注景氣循環，而是來自不同產業與國家的結構性成長題材。國泰新興市場基金也正是透過多元國家與產業配置，掌握不同市場的成長機會。

根據CMoney統計，國泰新興市場基金今年來截至6月10日累積報酬率約53.3%，為MSCI新興市場指數漲幅的二倍以上。近一月、近三月、今年來、近一年、近三年績效都是投信發行全球新興市場股票基金績效第一名。

陳怡帆表示，現階段新興市場面臨的風險主要來自三個面向。首先仍是美國利率與美元走勢。近期美國經濟數據維持韌性，使市場對聯準會降息時程的預期有所延後。若美元維持強勢，可能對部分新興市場的資金流向、匯率及企業獲利造成壓力。其次，是AI相關投資過度集中的風險。過去二年台灣與南韓市場受惠於AI供應鏈而有優異表現，但隨市場預期持續提高，部分個股評價已來到相對高檔。儘管如此，AI趨勢與產業鏈仍是未來數年最重要的成長主軸，現行國泰新興市場基金投資重點已逐漸從追逐當下最火熱的題材，轉向驗證企業的訂單能見度、獲利能力及競爭優勢。

第三則是中國經濟復甦力道的不確定性。中國仍是新興市場重要組成部分，若消費、房地產及企業投資復甦速度低於市場預期，可能影響整體新興市場的投資信心與資金流向。不過，中國市場目前評價仍處於相對合理水準，若後續政策支持力度加大，也有機會帶來評價修復空間。