凱基金股東會／通過發放現金股利1元 創五年最高配發率

凱基金控今（12）日召開股東會，會中承認2025年營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案，凱基金控去年度稅後獲利為300.58億元，每股盈餘（EPS）1.74元，若排除提列外匯價格變動準備金及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高，普通股通過配發每股現金股利1元，配發率達近五年最高。

凱基金控今年以來獲利更展現爆發力，前五月稅後獲利223.3億元，EPS為1.32元，加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益，調整後累計獲利達523.29億元，換算每股獲利3.09元，超過去年全年水準，持續創下歷史新高；其中，子公司凱基人壽在掌握市場脈動得宜下，累計前5月已適時實現股票處分利益近300億元，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。

展望2026年，凱基金控表示，台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口／輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升，投資方面，AI與半導體投資仍是主力。凱基金控將密切關注諸多世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策即時因應做好風險管理，並積極擁抱創新與人才，為客戶、股東與社會提供前瞻永續的金融解決方案。

回顧2025年的營運表現，凱基金控旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信皆展現強勁動能。其中，凱基人壽稅後獲利158億元，若排除一次性增提外匯價格變動準備金影響，全年度獲利超過200億元；凱基證券掌握資本市場脈動，稅後獲利達115億元，為歷史次高；凱基銀行在強勁業務動能帶動下，稅後獲利更創下68億元的歷史新高；此外，中華開發資本連續兩年達成百億級別募資成績，凱基投信則持續推出符合投資人需求的ETF及主動基金，推升整體資產管理規模突破3,100億元，創下歷年新高。

衝刺業務之餘，凱基金控也致力深耕低碳營運與永續發展，2025年8月通過ISO 14068-1:2023碳中和國際標準第三方查證，為臺灣首家以集團總部大樓通過最新版國際碳中和標準的金控公司；今年更勇奪標普全球（S&P Global）保險業類別全球第一的最高榮譽；凱基金控亦攜手中華開發文教基金會、凱基慈善基金會，並結合各子公司核心職能，落實聯合國永續發展目標（SDGs）願景，透過整合集團、社會企業及地方創生團隊三方資源，建立永續地方創生生態系。2025年集團志工服務時數超過8萬小時、人均服務9.9小時，藉此將ESG理念深植同仁心中，發揮金融業帶動社會共好的正向影響力。