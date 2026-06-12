台、韓晶片股 法人青睞

富達國際指出，能源與AI兩大主題重塑全球及亞洲市場。亞洲成為AI新核心，從半導體到機器人，引領下一波科技突破。台灣及南韓成為最明確的受惠者，中國大陸及日本也有投資機會。

2026年富達國際投資論壇11日舉行。富達國際亞洲經濟學家劉培乾表示，地緣政治分裂及AI基礎建設快速擴張，使全球經濟變得更加資本密集且供給受限。荷莫茲海峽局勢緊張，已推升運輸成本、保險費用及油價波動，各國政府也日益將能源安全置於成本效率之上，反映思維明顯改變。

劉培乾指出，另一方面，AI革命帶來第二股結構性通貨膨脹壓力。AI投資極度消耗資源，不僅提高晶片與伺服器需求，也推升銅、鋼鐵、電力及工業設備的需求。雖然AI可能提升長期生產力並降低成本，但短期內總體經濟影響偏向再通膨，因為加劇對稀缺基建與能源資源的競爭。

劉培乾指出，亞洲正處於這場轉型的核心。台灣與南韓受惠於半導體、伺服器及高階製造的需求，成為最明確受惠者。

台灣出口訂單近期年增超過40%，主要受AI需求帶動。南韓半導體出口也隨全球記憶體周期回升而顯著反彈。

另外，劉培乾表示，日本受惠於全球供應鏈多元化與半導體投資趨勢，逐步轉型為策略性工業樞紐。中國大陸則反映全球經濟分歧加劇，綠色科技供應鏈可望受惠於全球電氣化需求，但內需與房地產疲弱仍帶來通貨緊縮壓力。