錢進美股商品 三方向

中東緊張局勢升溫，加上美國5月CPI年通膨率三年來首度漲破4%，第2季以來漲多的美股波動加劇，科技股承壓，市場緊盯美國科技巨頭大型募資與通膨數據，以及利率政策走向。

法人指出，在美股波動環境下，基本面仍是支撐市場的中流砥柱，下半年布局美股商品可聚焦三方向。

方向一，從Computex確認科技產業的長期趨勢。主動安聯美國科技ETF（00402A）經理人洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

方向二，市場主流還是科技。洪華珍指出，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的。儘管短期波動與估值壓力仍在，但在利率環境相對可控、資金尋求成長的背景下，市場更偏好高成長產業，尤其是科技股，因為只有更高的獲利成長，才能支撐較高的估值合理性。

方向三，科技巨頭大型募資可望挹注AI供應鏈企業成長動能。洪華珍表示，近期美國科技巨頭紛紛宣布新增募資計畫等大型IPO事件，引發市場對於資金動能的擔憂。但實際上，這些資金最終仍將投入AI基礎設施建設，包括資料中心、GPU、光通訊、網路設備、電力傳輸、衛星與航太技術等基礎建設，AI供應鏈仍受惠。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，現階段市場焦點將集中於美國通膨數據、聯準會利率政策以及AI相關產業活動。隨輝達新一代AI平台逐步出貨，市場對AI伺服器、網路設備及光通訊需求仍抱持正向看法。雖然短期因評價面偏高及經濟數據波動，科技股可能出現震盪，但在企業獲利成長與AI投資趨勢支撐下，成長型科技股仍有機會維持相對強勢。

霸菱亞太區策略投資總監李偉博同步看好AI為結構性趨勢，並將AI、能源、硬體科技、大宗商品列為四大中長期核心投資主線。其中，預料能源端的需求將大幅增加，尤其是在新能源和能源安全領域，產業上，如航太、國防、機器人、自動化及造船等，也將迎來加速發展。