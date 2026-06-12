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三類型今年漲逾80%

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國內投信今年發行的台股各類股票基金平均績效表現，以科技型上漲85.82%居冠，其次為中小型84.33%，第三名則是一般股票型漲幅81.61%；整體來看，台股類型基金平均績效都打敗大盤的49.24%。

投信法人表示，台股在高檔上沖下洗震盪千點行情之際，類股輪動快速、個股波動性大，投資人可運用台股基金或ETF，參與台股未來上漲契機。

現階段台股仍是配置首選之一，投資基金以定期定額介入最為簡單方便，再搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼的定期定額四大金律，讓定期定額投資更加事半功倍。

群益創新科技基金經理人陳朝政表示，台股短線雖有修正壓力，但中長期仍維持多頭區間，市場預期將在高檔區間整理，透過產業輪動與資金轉換延續成長動能，形成震盪中向上的盤勢結構。

展望後市，陳朝政對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，企業獲利回到成長軌道，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。

統一投信投資研究團隊分析，油價上漲帶來的通膨壓力，使市場對主要央行降息時程預期延後。以美國聯準會為例，目前市場普遍預期今年降息空間有限，利率可能維持高檔較長時間。即將召開的FOMC會議，除利率決策外，也將是新任主席華許（Kevin Warsh）首次主持會議，其對經濟預測、通膨評估及政策溝通方向，將成為市場觀察重點。

台股 基本面 美國聯準會

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