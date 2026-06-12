新商品募集 趨向多元化

雖然近期全球主要股市遭受逆風，但今年來仍是震盪走升格局，尤其台股表現優異，投信推產品動作也趨於積極，6月募集的新基金較多元，包括主動ETF、被動ETF、指數型基金、多重資產基金及債券型基金等，投資人有多樣選擇。

主動式台股ETF交易熱，根據交易所統計，5月底共有16檔主動式台股ETF，合計規模突破7,400億元，6月9日止又有兩檔新兵掛牌上市，顯示主動式商品持續受投資人追捧。

第一金投信將推出台股趨勢價股息主動ETF（00408A），主打成長與收益「雙收策略」新型態股息成長ETF，經理人張正中表示，過去幾年被市場視為存股代表的高股息ETF，確實符合投資人對穩健息收與現金流的需求。

不過，選股規則以投資標的過往殖利率與配息紀錄為主要考量，面對產業快速輪動與新題材崛起，較難即時反應成長產業的動能。像這兩年AI股價快速成長，吸引資金湧入，進而壓抑高股息標的表現，讓兩者之間的績效有愈拉愈開的趨勢。主動式台股ETF如兼具主動選股與ETF架構的透明與便利，是投資人在規劃資產配置時的新投資選項。

兆豐美國戰略智造多重資產基金經理人李長昇表示，當Vera Rubin平台與實體機器人全面走入現實，背後牽動美國未來十年政策制高點，這基金精準對接這波政策趨勢巨浪，全面卡位算力霸權、能源獨立與核電、金融主權、國防航太與資源四大投資主軸。從高階晶片、電力供應到數位金融與國防硬實力，引領投資人搶先布局未來十年的政策優勢。

聯邦投信表示，聯邦美國金融創新ETF聚焦數位支付、金融科技及加密經濟三大主題，成分股涵蓋美國金融創新領域代表性企業，如Visa、Mastercard、Robinhood等國際知名公司，掌握數位支付普及與金融科技創新成長機會，該基金採取等權重配置機制精選30檔潛力股。