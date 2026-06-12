台股基金 醞釀新攻勢

台股昨（11）日受到美國科技股回檔影響，人氣科技股也同步出現拉回，但市場普遍認為，此波回檔屬漲多後的正常整理，並非多頭行情反轉。隨著AI需求持續強勁、企業獲利動能穩健，法人看好台股在修正過後，仍有機會重啟攻勢。

觀察近周台股基金表現，野村優質跌4.1%、野村台灣高股息跌4.7%、滙豐成功跌5.1%、永豐領航科技跌5.5%、野村積極成長跌5.63%、聯邦中國龍跌5.67%、景順潛力跌5.77%、景順台灣科技跌6.01%、施羅德台灣樂活中小跌6.13%、群益創新科技跌6.19%，成為相對大盤抗跌的前十強。

野村投信表示，在AI晶片與半導體領域，隨著輝達等國際大廠持續推出新一代運算平台，對先進製程、先進封裝與測試技術的需求大幅提升，帶動晶圓代工、封測與相關設備產業長線成長。特別是在ASIC客製化晶片需求攀升的趨勢下，台灣半導體產業的技術領先優勢更加明顯，成為AI算力競賽中的關鍵核心。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，盤點AI價值鏈的核心競爭優勢並未改變，企業獲利能見度仍持續上修，以美股來說，這波跌幅集中在先前漲幅較高的半導體族群，反觀低基期的醫療、金融、消費逆勢上揚，台股同樣呈現電子股拉回、金融及傳產類股補漲的態勢，反映近期震盪比較像是漲多後的修正，資金輪動至低基期的類股，而非基本面出現轉變。

王偉哲說明，目前市場核心主軸圍繞在代理AI時代所帶來的算力瓶頸，輝達於GTC大會也再次重申AI Factory，強調資料中心提高Token產出效率的重要性，透過晶片、網路、軟體與演算法的共同設計，以及龐大的CUDA生態系，輝達持續提升系統效率並降低推論成本，效益也將擴及台廠供應鏈。

法人看好AI上升趨勢尚未完結，國際大型科技企業持續上修資本支出，帶動台灣AI與半導體相關供應鏈訂單維持暢旺。王偉哲認為，在此震盪時期，可先維持適度現金部位，靜待外資賣壓減輕及外資期貨空單回補後，逢低布局半導體測試、光通訊、半導體設備等產業。