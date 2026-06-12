全球股票型 定期定額買

近期中東地緣政治衝突、油價走揚及市場對利率政策預期調整，持續牽動全球金融市場。根據統計，若定期定額投資全球股票型基金，以復華全球物聯網科技基金、統一全球新科技基金、復華全球大趨勢基金三檔觀察，一年都有逾100%的報酬；時間若拉長到兩年、三年，獲利更為亮眼。

統一投信投資研究團隊指出，根據國際貨幣基金（IMF）最新預估，受中東衝突與能源價格上漲影響，今年全球主要區域經濟成長率普遍遭到下修，其中亞洲與歐洲受到的影響相對明顯。不過全球經濟仍維持正成長，顯示整體景氣基本面仍具支撐力道。

美國經濟方面，統一投信投資研究團隊表示，雖然近期通膨數據再度升溫，核心CPI、核心PCE及PPI均呈現上升趨勢，使市場對Fed降息預期明顯收斂，但從勞動市場、消費及企業投資來看，美國經濟仍展現相當韌性。近期失業率維持在相對健康水準，職缺數量也持續增加，顯示企業聘僱需求穩健；消費支出與刷卡消費數據也維持成長，短期內尚未出現明顯轉弱跡象。

此外，AI投資熱潮持續成為支撐美國經濟的重要力量。無論是大型科技企業資本支出，或是AI相關基礎建設投資，均維持成長趨勢，有助支撐企業獲利及經濟活動。IMF認為，美國勞動市場穩健及AI投資動能，將有助美國經濟維持相對優於其他主要區域的表現。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，AI終端應用擴大與規格升級，市場關注指標包括CSP資本支出動向、CoWoS下單狀況與Token用量等皆為正向發展，全球股市後市仍樂觀看待。由於未來一、兩個月總經干擾仍在，且累積的雜音與賣壓也會增加，將造成股市易有較大或意外波動，操作上採全球化布局可降低單一市場的風險。看好題材包括AI伺服器供應鏈中的記憶體、CPU、設備、PCB／ABF、與光通訊等。