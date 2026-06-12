多重資產基金 避險利器

近期美伊衝突再度升溫，市場擔憂能源價格波動恐推升通膨壓力，並影響聯準會後續利率政策走向，加上眾所矚目的SpaceX於今（12）日掛牌上市，市場資金持續於科技、金融、REITs及防禦型產業間輪動，兼具股債與跨區域布局優勢的多重資產基金，成為投資人分散風險的重要選擇。

富邦歐亞絲路多重資產型基金經理人張庭豪表示，美國5月CPI數據大致符合市場預期，核心通膨維持可控區間，加上川普持續釋出美伊有望達成協議的訊號，有助緩解市場對能源價格大幅攀升的擔憂。整體而言，美國經濟仍展現穩健成長動能，就業市場維持溫和擴張，日本企業獲利與市場信心同步改善，中國大陸則受惠財政及貨幣政策持續寬鬆，經濟數據有望逐步落底回升；歐洲雖面臨成長放緩與通膨壓力並存的挑戰，但整體全球景氣仍具支撐力道。

富邦歐亞絲路多重資產基金採取跨區域、多元資產配置策略，聚焦AI長期成長趨勢，核心持股橫跨日本、韓國與中國大陸，涵蓋記憶體、半導體設備、光通訊、CPU及電源管理等AI供應鏈族群；同時布局人形機器人、大陸政策受惠概念股，掌握下一波科技創新商機；同時著眼國防類股，受惠長期國防支出提升與對沖地緣政治風險。

張庭豪指出，四大雲端服務供應商（CSP）資本支出仍維持強勁成長，市場預估2027年仍可望保持逾三成增幅，顯示AI基礎建設投資熱潮尚未結束。隨全球大模型應用快速普及，人工智慧對全球經濟的貢獻度仍將持續提升。

展望後市，隨AI應用由訓練階段逐步邁向推論及代理型AI發展，帶動資料中心、雲端運算與相關供應鏈需求持續擴張，加上全球主要經濟體政策環境逐步明朗，多重資產配置策略可望持續受惠。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，除了逢低布局受惠升息環境的金融銀行股，亦同步看好AI半導體、國防重工、商業航太與機器設備等關鍵板塊。日股這波多頭並未侷限於單一科技產業，在政策引導經濟轉型與資本效率提升的雙重利多下，整體股市評價仍具上調空間。面對當前市場波動，建議投資人透過多重資產配置，掌握日本股債與各核心產業中長期成長潛力。