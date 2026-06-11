現在布局AI還來得及？玉山科技島基金今年狂飆90.74 靠「由下而上」嚴謹紀律

美股四大指數近期表現分化，其中純半導體股的費城半導體指數因AI熱潮引爆而漲勢驚人。 去年底封關時，費半仍收在7083點，短短5個多月高點已突破12000點大關，狂飆高達70%，漲幅超越另外三大指數的四分之一以上，這股熱潮同樣席捲台灣市場，海內外股票ETF規模與股東人數全面洗牌。 財經YouTuber懶錢包指出，全台人氣第一的海外股票ETF國泰費城半導體（00830）走紅之路堪稱傳奇，如今規模突破550億元，已正式登頂台灣人投資美股的新寵兒。 懶錢包分析，00830在剛上市的前兩年半，股東人數其實是在榜上倒數，直到2022年1月因特別在地化、配出超過11%的超高殖利率，才吸引熱愛現金流的存股族暴增6倍。 雖然當年隨即遭逢俄烏戰爭與聯準會暴力升息而慘遭套牢，甚至在2023年股市反彈時引發過半投資人「割肉跳車」；但憑藉2024與2025年的優異表現，以及今年1月再度配出更狂的14%殖利率，00830一舉擠進「10萬股東俱樂部」，規模僅次於富邦NASDAQ（00662），寫下逆襲劇本。

2026-06-11 10:39