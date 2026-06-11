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現在布局AI還來得及？玉山科技島基金今年狂飆90.74 靠「由下而上」嚴謹紀律
玉山投信在影音內容中針對旗下「玉山科技島基金」的績效表現與投資策略進行介紹。
面對市場關注現在是否還來得及布局AI產業的疑問...
玉山科技島基金是一檔專為科技趨勢而生的基金，自成立以來截至2026年4月底，已累積創造1,870.5%的長期報酬；
單看今年以來的短線表現，亦繳出90.74%的亮眼成績，在短中長期的時間維度下皆展現出自優勝的績效實力
在選股與配置方面，該基金指出其優異成績來自於長年嚴謹的選股紀律。
投資團隊主要採用「由下而上」的研究方式，精選25至30檔真正具備競爭力的台股科技公司；在產業布局上，則精準聚焦且鎖定在真正受惠於AI浪潮的關鍵產業鏈族群，包含半導體、光通訊、EMS（電子代工服務）以及電子零組件等領域。
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