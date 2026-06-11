快訊

黃子佼判緩刑4年！受保護管束 今首次北檢報到「又穿這件」

NBA總冠軍賽Live／尼克第四節瘋狂反攻！落後馬刺縮小至個位數

李千娜正妹女兒畢業了！一句「不用成為最厲害的人」逼哭萬人

聽新聞
0:00 / 0:00

現在布局AI還來得及？玉山科技島基金今年狂飆90.74 靠「由下而上」嚴謹紀律

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山科技島基金聚焦半導體、光通訊、EMS與電子零組件等AI關鍵產業鏈，自成立以來截至2026年4月底已寫下1,870.5%的長期報酬，今年以來更繳出90.74%的亮眼成績。記者林俊良／攝影
玉山科技島基金聚焦半導體、光通訊、EMS與電子零組件等AI關鍵產業鏈，自成立以來截至2026年4月底已寫下1,870.5%的長期報酬，今年以來更繳出90.74%的亮眼成績。記者林俊良／攝影

玉山投信在影音內容中針對旗下「玉山科技島基金」的績效表現與投資策略進行介紹。

面對市場關注現在是否還來得及布局AI產業的疑問...

玉山科技島基金是一檔專為科技趨勢而生的基金，自成立以來截至2026年4月底，已累積創造1,870.5%的長期報酬；

單看今年以來的短線表現，亦繳出90.74%的亮眼成績，在短中長期的時間維度下皆展現出自優勝的績效實力

在選股與配置方面，該基金指出其優異成績來自於長年嚴謹的選股紀律。

投資團隊主要採用「由下而上」的研究方式，精選25至30檔真正具備競爭力的台股科技公司；在產業布局上，則精準聚焦且鎖定在真正受惠於AI浪潮的關鍵產業鏈族群，包含半導體、光通訊、EMS（電子代工服務）以及電子零組件等領域。

玉山科技島基金 AI

相關新聞

00918配1.26元是上季的兩倍！近年配息填息天數全曝光…阿格力：最快18天達陣

00918本季配息金額高達1.26元，創下歷史新高，殖利率達4.18%。這是上季配息的兩倍，市場期待其填息情況。過去四季的填息天數分別為41天、26天、18天及22天。高股息ETF表現回暖，吸引投資者目光。

台積電填息秀煙花散！空頭回擊電子權值大軍 台股跳水急殺逾千點

美國5月CPI年增4.2%、創3年來新高，加上美伊衝突升溫、美軍再度空襲伊朗，市場對升息與地緣政治風險憂慮升高，美股四大指數周三全面重挫，台股11日開低後一度翻紅，可惜台積電（2330）在填息後股價又往下探，10時過後大盤指數急殺跳水，大跌逾千點。

00830十年含息報酬率2065%！懶錢包提3優勢：但要小心前景樂觀、股價波動也大

美股四大指數近期表現分化，其中純半導體股的費城半導體指數因AI熱潮引爆而漲勢驚人。 去年底封關時，費半仍收在7083點，短短5個多月高點已突破12000點大關，狂飆高達70%，漲幅超越另外三大指數的四分之一以上，這股熱潮同樣席捲台灣市場，海內外股票ETF規模與股東人數全面洗牌。 財經YouTuber懶錢包指出，全台人氣第一的海外股票ETF國泰費城半導體（00830）走紅之路堪稱傳奇，如今規模突破550億元，已正式登頂台灣人投資美股的新寵兒。 懶錢包分析，00830在剛上市的前兩年半，股東人數其實是在榜上倒數，直到2022年1月因特別在地化、配出超過11%的超高殖利率，才吸引熱愛現金流的存股族暴增6倍。 雖然當年隨即遭逢俄烏戰爭與聯準會暴力升息而慘遭套牢，甚至在2023年股市反彈時引發過半投資人「割肉跳車」；但憑藉2024與2025年的優異表現，以及今年1月再度配出更狂的14%殖利率，00830一舉擠進「10萬股東俱樂部」，規模僅次於富邦NASDAQ（00662），寫下逆襲劇本。

市值成長勝0050、006208？009803兩次「神定審」平衡價值與動能…詹璇依：上半年報酬逼近70％

財經主持人詹璇依推薦玉山00503 ETF，2026年上半年報酬率達66%，超越傳統市值型ETF。009803透過市值成長選股策略，季配息率高達9.04%，滿足投資者資本利得及穩定現金流需求。

00406A今日掛牌！AI龍頭搭「掩護性買權」策略…陳重銘讚：領權利金還免稅

00406A今日掛牌上市，作為主動型ETF結合「掩護性買權」策略，提供穩定的權利金收入。此策略補足配息空窗期並降低持股成本，為投資人創造股息、資本利得與權利金的多元收益，特別適合追求穩定現金流的高資產投資者。

台股震盪掀投資人焦慮潮！醫師示警：失眠、恐慌增多 網反看淡原因曝

近期全球金融市場震盪加劇，台股在高檔出現明顯修正，不少投資人面臨帳面獲利縮水甚至虧損壓力。精神科醫師楊聰財表示，近期門診中因投資失利而出現焦慮、失眠等症狀的個案明顯增加，提醒民眾不要輕忽股市波動帶來的心理衝擊，若長期陷入憂鬱、失眠或出現負面念頭，應及早尋求專業協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。