全球型商品逢低布局 企業獲利具韌性 支撐市場估值

近期全球受到聯準會與通膨數據影響，股市出現劇烈波動，加上之前領漲族群集中、短線漲幅已大、外部通膨和聯準會態度等變數讓短期波動難免。投信法人建議可利用短線大幅修正時，分批布局或定期定額投資全球型ETF，卡位成長行情。

玉山全球藍籌100ETF（009810）經理人黃相慈指出，除了企業成長動能在AI加持下無虞外，企業整體獲利成長動能仍具韌性，目前全球市場未來12個月預估本益比約為15倍，成熟市場為20.6倍，仍處於合理區間。對應過去十年百分位約落在73%至78%的區間，顯示當前估值水準略高於過去約七成以上期間，在企業獲利持續成長的支撐下，此估值仍可視為合理，僅台灣與日本的未來12個月本益比位於相對偏高的歷史分位。

黃相慈提醒，5月以來的市場結構，已由4月的全面性反彈，轉為「科技領漲、其他類股相對轉弱」的集中行情，儘管美國S&P500指數持續走高，但約有近半數成分股呈現下跌，指數與個股表現出現明顯背離，顯示上漲動能過度集中於少數權值股，整體盤勢對於領漲族群的依賴度提升，也使市場波動風險隨之升高。

不過，黃相慈認為，驅動股市長期上漲的科技敘事未改，近期的震盪主要為信心面修正主導，長期上漲邏輯並未改變，不論美國四大雲端供應商資本支出持續攀升，台灣晶圓龍頭大廠的資本支出同步成長，加上輝達宣告VeraRubin全面量產，迎戰代理AI時代，在在反映科技長多格局仍持續進行。

黃相慈建議，若擔心市場震盪，投資策略可適度納入跨產業與跨區域的均衡配置，同時聚焦於具備穩定現金流、定價能力與盈餘能見度的資產，並保留彈性以因應輪動節奏。

主動台新龍頭成長ETF經理人蘇聖峰表示，本次財報季多數大型股展現出投資價值，包括科技、通訊、工業、消費等龍頭企業皆繳出優於預期的成績或上修展望。隨AI資本支出推動LLM和應用程式快速發展，帶動企業加速降本增效，形成正向循環。分析師預估S&P500指數企業2026至2027年EPS年成長率皆高達二位數，分別為19.0%、16.8%，提供後市上漲動能。