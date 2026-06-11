法人：科技族群 長線向上

美國5月非農數據強勁引發升息擔憂，使高估值的AI科技股承壓修正，法人認為，此波跌勢核心主要來自先前暴漲後的籌碼過熱，在經濟基本面穩健，且企業長線獲利持續上修的前提下，中長期科技產業向上趨勢不變。若擔憂單一市場風險，逢低布局全球股票型基金，也可降低波動度。

統一投信表示，觀察全球科技市場有三大焦點，首先，代理型AI大規模應用落地，推動算力需求持續攀升，CPU、GPU及相關半導體供應鏈全面受益。

其次，高密度算力伴隨功耗大幅提升，MLCC需求量與規格要求同步上調，被動元件產業迎來升級周期。最後，SpaceX上市將加速太空經濟從概念走向資本市場，衛星通訊、軌道基礎設施與商業發射的投資機會更具體落地。三者並進，為全球科技產業提供成長藍圖。

其中，驅動算力需求的核心引擎，來自全球AI基建剛性成長。由於AI技術正從訓練型AI，演進到能執行任務、串接工具的代理型AI時代。隨著代理型AI規模化部署推進，負責管理調度的中央處理器、核心圖形處理器及整體半導體鏈身價與需求水漲船高。統一投信指出，這場由高密度算力引領的AI升級潮，帶動電路板（PCB）與高階電容（MLCC）成本同步翻倍。受惠規格與需求量的同步上調，為產業注入強勁且長線的成長動能。