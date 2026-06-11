快訊

川普下令再轟伊朗 美軍連兩日空襲

梅雨滯留鋒徘徊 吳德榮：下午起有強對流發展 劇烈天氣恐致災雨威脅

升大學申請入學今天放榜 考生查榜步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

法人：科技族群 長線向上

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國5月非農數據強勁引發升息擔憂，使高估值的AI科技股承壓修正，法人認為，此波跌勢核心主要來自先前暴漲後的籌碼過熱，在經濟基本面穩健，且企業長線獲利持續上修的前提下，中長期科技產業向上趨勢不變。若擔憂單一市場風險，逢低布局全球股票型基金，也可降低波動度。

統一投信表示，觀察全球科技市場有三大焦點，首先，代理型AI大規模應用落地，推動算力需求持續攀升，CPU、GPU及相關半導體供應鏈全面受益。

其次，高密度算力伴隨功耗大幅提升，MLCC需求量與規格要求同步上調，被動元件產業迎來升級周期。最後，SpaceX上市將加速太空經濟從概念走向資本市場，衛星通訊、軌道基礎設施與商業發射的投資機會更具體落地。三者並進，為全球科技產業提供成長藍圖。

其中，驅動算力需求的核心引擎，來自全球AI基建剛性成長。由於AI技術正從訓練型AI，演進到能執行任務、串接工具的代理型AI時代。隨著代理型AI規模化部署推進，負責管理調度的中央處理器、核心圖形處理器及整體半導體鏈身價與需求水漲船高。統一投信指出，這場由高密度算力引領的AI升級潮，帶動電路板（PCB）與高階電容（MLCC）成本同步翻倍。受惠規格與需求量的同步上調，為產業注入強勁且長線的成長動能。

半導體 升息 美國

延伸閱讀

台股震盪 法人建議下半年關注三焦點

美股血洗波及台指期 法人：AI估值修正 長線加碼良機

長抱 AI 善用抄底機制 克服追高殺低的弱點

安聯00402A 今掛牌 瞄準美國科技股長期潛力

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。