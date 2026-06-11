兆豐新基金 瞄準美國智造

全球矚目的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）最震撼市場的焦點，莫過於輝達執行長黃仁勳6月1日發表的主題演講，提前引爆「AI代理生態系」，在輝達新一代Vera Rubin平台與實體AI機器人技術的雙重聚焦下，正式宣告「美國戰略智造」的黃金時代全面來臨。

兆豐投信指出，這波由美國領銜發起的AI核心技術、加上頂尖智造供應鏈落地的全球巨浪，完美驗證了「美國戰略智造」的核心投資價值。當Vera Rubin平台與實體機器人全面走入現實，背後牽動的正是美國未來十年政策制高點。

作為「業界首檔以美國戰略制高點」為核心的商品，兆豐美國戰略智造多重資產基金精準對接這波政策趨勢巨浪，全面卡位算力霸權、能源獨立與核電、金融主權、國防航太與資源四大投資主軸。從高階晶片、電力供應到數位金融與國防硬實力，搶先布局未來十年的政策優勢。

兆豐美國戰略智造多重資產基金採取「全球核心技術＋美國戰略智造」雙軸策略，在操作上具備三大核心優勢；首先，精準布局美國政策護城河產業：以七成占比重點配置美國市場，鎖定掌握AI技術、雲端基礎設施與高階晶片設計及製造的領頭羊。

其次，網羅全球軍工航太實力：納入具備政策主導的國防航太、智慧製造指標企業，藉由不可替代的硬實力，對抗地緣政治波動。

最後，以動態配置多重資產：透過美國戰略與全球智造股票、主題式ETF，搭配投資等級債，在政策挹注衝刺時以增加資本表現空間，在市場波動時提供堅實下檔防禦，打造「能攻善守」的黃金投資組合。

兆豐投資研究團隊強調，今年COMPUTEX展最不容忽視的焦點，絕對是「實體AI與機器人」全面落地。目前全球科技巨頭紛紛展示結合AI頂級大腦與前沿感測模組的最新成果，自主移動機器人與協作型機器人已跨越概念階段，正式投入工業與商業化實質應用。這項變革宣告AI發展已從「虛擬雲端」正式跨入「實體智造」新紀元。

展望後市，兆豐投資研究團隊將緊密鎖定美國政策挹注的核心操作戰術，精準卡位這波由AI代理與輝達Vera Rubin平台所引爆的智慧智造長線牛市。