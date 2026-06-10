VIX恐慌指數低於平均 美股逢低分批長線布局契機佳

雖然美股於近期震盪，不過觀察恐慌指數仍維持低檔，近期於20附近遊走，尚未觸及歷史上常見的恐慌區間。法人認為，美股本波下跌可視為調整配置與布局優質資產的機會，而非全面降低風險部位的訊號，加上美股下半年平均表現都不錯，都有約一成以上的漲幅空間，勝率也都有八成以上，建議可把握美股逢低分批布局的好時機。

事實上，恐慌指數被廣泛認為是市場恐慌和不確定性的指標，當VIX快速上升，通常代表市場避險情緒升高，對未來風險擔憂增加，投資人可依VIX水準調整投資組合風險。

觀察近幾年金融市場利空市間發生時，VIX指數都飆高至30以上，以今年3月美伊衝突升溫VIX指數就升至31.05，去年美國對等關稅事件更是升高至45.31。法人指出，近期VIX指數於19至20附近震盪，可視為過熱情緒與過高槓桿的正常降溫，而非基本面惡化所引發的趨勢反轉。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長與科技投資周期仍維持正向發展，因此可將市場波動視為調整配置與布局優質資產的機會。

觀察近十年全球主要股市表現，其中以美股的報酬風險比較高，而近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭，而美股標普500指數展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。

這代表美股標普500指數在股市動盪時，兼顧較強「防禦力」、「恢復力」與「爆發力」，是穩健型投資人的最佳選擇投資利器。標普500指數涵蓋11大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF（009824）李晉含強調，在市場短期漲幅過大、投資人情緒高度樂觀的背景下，任何足以改變利率預期的訊息，都可能觸發資金獲利了結與風險部位調整。

不過，美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，美股科技巨頭類股後市表現可期。持續看好AI、雲端通訊及航太領域多數題材的代表性企業。