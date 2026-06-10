快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

VIX恐慌指數低於平均 美股逢低分批長線布局契機佳

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
雖然美股於近期震盪，不過觀察恐慌指數仍維持低檔，近期於20附近遊走，尚未觸及歷史上常見的恐慌區間。示意圖／AI生成
雖然美股於近期震盪，不過觀察恐慌指數仍維持低檔，近期於20附近遊走，尚未觸及歷史上常見的恐慌區間。示意圖／AI生成

雖然美股於近期震盪，不過觀察恐慌指數仍維持低檔，近期於20附近遊走，尚未觸及歷史上常見的恐慌區間。法人認為，美股本波下跌可視為調整配置與布局優質資產的機會，而非全面降低風險部位的訊號，加上美股下半年平均表現都不錯，都有約一成以上的漲幅空間，勝率也都有八成以上，建議可把握美股逢低分批布局的好時機。

事實上，恐慌指數被廣泛認為是市場恐慌和不確定性的指標，當VIX快速上升，通常代表市場避險情緒升高，對未來風險擔憂增加，投資人可依VIX水準調整投資組合風險。

觀察近幾年金融市場利空市間發生時，VIX指數都飆高至30以上，以今年3月美伊衝突升溫VIX指數就升至31.05，去年美國對等關稅事件更是升高至45.31。法人指出，近期VIX指數於19至20附近震盪，可視為過熱情緒與過高槓桿的正常降溫，而非基本面惡化所引發的趨勢反轉。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長與科技投資周期仍維持正向發展，因此可將市場波動視為調整配置與布局優質資產的機會。

觀察近十年全球主要股市表現，其中以美股的報酬風險比較高，而近十年全球經歷新冠肺炎、俄烏戰爭，而美股標普500指數展現出強勁的修復能力與長期上升趨勢。

這代表美股標普500指數在股市動盪時，兼顧較強「防禦力」、「恢復力」與「爆發力」，是穩健型投資人的最佳選擇投資利器。標普500指數涵蓋11大產業中各有耳熟能詳的優質龍頭企業，也都各擁利基與相關投資契機，現階段布局將有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF（009824）李晉含強調，在市場短期漲幅過大、投資人情緒高度樂觀的背景下，任何足以改變利率預期的訊息，都可能觸發資金獲利了結與風險部位調整。

不過，美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對2026、2027年的盈餘預估，AI投資題材持續支撐科技股表現，美股科技巨頭類股後市表現可期。持續看好AI、雲端通訊及航太領域多數題材的代表性企業。

美股 VIX 指數

延伸閱讀

群益兩檔美股ETF 8日開募

市值型、科技型美股 ETF 看俏 009823、009824 6月10日募集最後買進日

海外股票 ETF 規模連四高 AI 浪潮推動美股 ETF 成長居冠

美股血洗波及台指期 法人：AI估值修正 長線加碼良機

相關新聞

掛牌至今累積配息7.8元！00918賺回發行價逾一半…6月17號最後買進日

00918（大華優利高填息30）掛牌以來累積配息達7.845元，報酬率高達197.6%。隨著6月18日除息日逼近，投資者需在6月17日前買進。專家看好其長期成長潛力，並建議加強配置高股息ETF以應對短期市場震盪。

央行鬆口「預防性升息」？楊金龍拋2條件…被狂酸：CPI不是都很低

央行總裁楊金龍表示，若未來半年通膨預期高於2%，不排除採取「預防性升息」措施，引發市場熱議。隨著6月18日理監事會議臨近，投資人關注央行對資產價格及市場資金動能的反應。

00981A除息倒數！年化配息率衝破8％…杜金龍教戰「這價位」考慮多買一點

主動統一台股增長（00981A）即將於6月16日除息，預計配息率高達8%至9%。分析師杜金龍建議，若股價跌至30元以下可分批加碼，28元為強勁防守位置，市場波動需謹慎應對。

台股被當提款機？6月外資匯出至少50億美元 楊金龍：匯出不算高

台股來回千點震盪，今日受到美股疲弱，盤中再次跌破44000點，外資持續匯出，導致昨日匯市成交量創下史上第二大量，央行總裁楊金龍在財委會接受質詢表示，是因為外資對台股「很有興趣」，才會「進進出出」。

悶太久終吐氣！00918股息翻倍…股添樂曝高股息ETF下半年定位：拚配息才剛開始

00918高股息ETF最近宣布配息1.26元，為前次數字的兩倍，年化超過15%。高股息ETF因受老AI與金融股驅動，顯示出明顯的補漲行情，投資者隨之樂觀。近月來，多檔ETF如00919、00878也均創新高。

川普喊美2週內宣布全面勝利！預告油價下跌 網酸「喊盤」：到底要幾次？

美伊戰爭延燒百日，美國總統川普再度公開喊話，宣稱美國將在未來兩週內宣布對伊朗取得「全面勝利」，並預告油價將大幅下跌。消息傳回PTT股板後，引發網友熱烈討論，不少人質疑川普類似說法已多次出現，市場對其「兩週內」承諾逐漸麻木，甚至有人嘲諷這已成為川普式喊盤，用來壓抑油價、穩定股市與影響聯準會利率決策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。