短債三優勢 資金避風港

近日主要股市呈現高檔震盪態勢，在一部分資金轉向債市尋求分散配置下，短天期債因能提供債息收益，且存續期短、利率敏感度低，表現相對突出，統計6月以來債券ETF表現，前十名全為短天期美債ETF、短天期投等債ETF以及存續期也相對短的非投等債ETF。

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，相對於聯準會前任主席鮑爾透過高度透明的溝通機制管理市場預期，市場認為新任主席華許的政策風格偏向於降低聯準會對市場價格的干預，避免過度承諾未來路徑，以保留政策彈性，因此在其政策動向為市場臆測下，風險資產表現難免受牽動。

不過美國短天期債因存續期間短，利率敏感度低，且享有高信評與高流動性優勢，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息的短天期債仍具配置吸引力，適度配置極短天期公債ETF也有助強化投資組合穩定度。

群益ESG投等債0-5ETF經理人呂汶芳指出，美伊衝突局勢反覆，不只令通膨預期升溫，也讓市場對今年降息的空間期待降溫，不過短天期投等債因存續期間短，且享有高信評與高流動性優勢，資產品質無虞，在當前市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息，適度配置相關ETF有助於強化投資組合防禦力。

中國信託投信表示，近期由於國際油價居高不下導致通膨升溫，加上美國就業數據優於預期，投資人認為聯準會恐暫停降息，甚至不排除提前升息。