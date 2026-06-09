基金操盤手／AI 商機爆發 挖掘成長股

台股自2023起受惠AI帶來的產業成長性，帶動指數每年漲幅逾20%。野村投信旗下基金2023年以來也是績效卓著，野村中小基金經理人邱翠欣指出，因為投資團隊看對趨勢。

2023年可謂AI元年，ChatGPT問世，野村投資團隊開始研究ChatGPT衍生的商機，尋找其供應鏈、拜訪公司、設想市場規模、哪些台廠商可受益等作業，當初推算出來的規模金額龐大，投資團隊還懷疑是否算錯，經由跟供應鏈公司溝通討論才確認商機確實驚人。隨著美國四大雲端服務供應商（CSP）開始投錢建置AI基礎建設，台灣供應鏈廠商也開始擴廠，AI成長明確訊號顯現。

邱翠欣表示，2023年以來，出現俄烏戰爭、川普對等關稅及美伊戰爭等黑天鵝事件並不少，這些事件造成大盤驚恐下跌。投資團隊會研判事件影響短期流動性賣壓抑或產業趨勢改變了，例如，川普的對等關稅事件影響，就估算國內生產毛額（GDP）及主要公司獲利可能減損程度，估出各家每股純益（EPS）及能給予的本益比（PE），才能判斷股價何時是超跌，也是可買進的時機。此外，若判斷為短期事件，也能堅持看好持股未隨短線波動出脫，等台股續創高後才有不錯的績效。

AI相關股價連續幾年的漲勢凌厲，市場還是有AI泡沫疑慮，邱翠欣對於股價高點不做預測，仍聚焦在經濟狀況及企業獲利可否撐住股價，當股價創高會更頻繁及嚴謹檢視持股的公司EPS，但有些公司獲利是跳躍式成長，如以未來EPS估算，現在的PE並不高。

展望未來，AI產業結構已由生成式AI到代理AI，未來落地至機器人、自駕車等實體AI將是百花齊放，因此會延續AI趨勢操作，持股也會隨發展而調整，但半導體設備、測試相關變動性可能不大；AI趨勢未變，衍生新商機持續出來，例如：CPO等技術可能要段時間，但還是會看到，如果這些公司市占率仍能維持，還是可試算2027至2029年獲利，或許持股心態會好點，也不致因短期營收不如預期而遭洗掉。

邱翠欣指出，野村操作採資產配置，選股只要未來二至三年EPS可估出來，仍有勇氣加碼；反之當獲利會下修就先獲利了結。因投資團隊可經由產業專家了解新技術或規模需要多少產品數量、市場定價位置，再估算公司市占率就可算出接下來幾年EPS，也才能清楚為何股價因基本面變化而上漲或下跌的原因。

有時基金一、二季績效不佳，多數是因為市場資金追逐題材股，投資要留意的是，如果僅是一段期間的題材發酵，就要思考是否要追逐這一、二季題材股，反而降低中長期基本面佳的個股？或是因此錯失發掘下一季潛力股或中長期基本面會更具成長性的個股。