台韓雙引擎 帶旺新興亞洲

2026年初至今，新興亞洲市場上漲27.31%，這輪新興亞洲漲勢主要由資訊科技類股上漲97.2％所帶動，凸顯台灣與韓國在全球科技供應鏈中的關鍵地位。在AI潮流推動企業獲利成長與資金流入下，新興亞洲展現「成長再加速」趨勢。

隨著全球市場逐步消化地緣政治風險，2026年初至今，新興亞洲市場27.31%漲幅優於成熟市場漲幅10.10%與新興市場其他區域，包括拉丁美洲上漲9.43%與歐非中東上漲1.74%。

隨著全球科技巨頭持續擴大對AI基礎建設與高效能運算（HPC）的投資，半導體需求顯著提升；在AI超級循環帶動下，有望延續全球經濟與產業成長動能，並且帶動亞洲主要供應鏈國家持續受惠，尤其是台灣、韓國。

國泰投顧認為，新興亞洲市場在產業趨勢、企業獲利與經濟成長三大面向皆具支撐，且資金持續回流至具成長潛力之區域，投資人可適度配置新興亞洲股市，以掌握中長期成長契機。

台灣與韓國作為全球半導體供應鏈核心，在AI需求帶動下營運動能轉強；台灣受惠於半導體先進製程與AI晶片需求擴張，龍頭企業表現亮眼；韓國則在記憶體產業景氣復甦與AI應用帶動下，高頻寬記憶體需求明顯升溫。法人預期台灣與韓國2026年企業EPS成長率分別高達62.71%與248.72%，成為這輪AI科技循環的雙引擎，可望推動2026年新興亞洲市場EPS成長率突破59%。

在資本市場面，台灣和韓國股市市值分別躍居全球第五及第六名，顯示產業優勢正逐步轉化為資本市場價值。在出口與投資同步擴張帶動下，2026年第1季台灣與韓國經濟成長年增率分別達13.69%與1.7%，超乎市場預期，進一步支撐亞洲（不含日本）經濟成長並預估2026年維持5%以上。

在資金面，全球資金配置亦顯示新興亞洲吸引力回升，資金呈現淨流入趨勢，逐步回流至具成長潛力的新興亞洲市場。