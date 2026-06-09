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台股站上高點怎麼投？玉山科技島基金「少而精」選股法：先進封裝、ABF、光通訊

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山投信指出台股下半年將從AI預期走向營收驗證，選股應鎖定先進封裝、ABF、光通訊等具備關鍵瓶頸與技術競爭力的產業。中央社
玉山投信指出台股下半年將從AI預期走向營收驗證，選股應鎖定先進封裝、ABF、光通訊等具備關鍵瓶頸與技術競爭力的產業。中央社

台股大盤一路上衝，市場資金下一步該往哪裡去、高檔怎麼操作，成了投資人最關心的話題。

玉山投信在影音中，特別針對大盤創高後的台股布局、基金績效關鍵、下半年展望及高點操作建議等四大核心問題，由投研團隊全面教戰高檔選股策略。

面對創高後的選股挑戰

玉山投信直言，想挑出台股贏家，關鍵應回歸「看成長性、看客戶地位、看技術競爭力」三大核心指標。

可優先布局先進封裝、ABF載板以及光通訊等AI關鍵類股，並強調在現階段的操作上，只要確實做好「選對產業」與「集中持股」兩大策略，就能在創高行情中精準抓到高勝率的龍頭標的。

玉山科技島基金能維持好績效的秘密

玉山投信透露，關鍵在於團隊鎖定具有「關鍵瓶頸」的產業，並堅持採取「少而精」的投資策略。

透過把資金高度集中在把握度極高的優質標的上，不僅能有效對抗市場波動，更能進一步放大績效契機，這也是該基金表現能持續領先同類型平均的關鍵。

下半年台股走勢

玉山投信提醒，市場接下來將面臨轉折，從過去的「AI預期」正式走向真實的「AI驗證」。

投資人必須密切留意AI技術是否真的能轉化成白花花的營收與獲利，同時通膨走勢以及聯準會的貨幣政策動向，也將是直接影響整體台股行情能不能續航的重要總經變數。

面對台股站上高點、操作難度變高，玉山投信建議投資人「不用預設高點」，操作上持續緊盯龍頭股的基本面，並採取「資金分批投入、拉回找機會」的務實節奏。

對於想搭上台股長線長紅列車、卻又擔心高檔追高風險的投資人，團隊指出最簡單且穩健的方式，就是透過定期定額布局玉山科技島基金，由專業團隊幫忙篩選優質股票，輕鬆讓護國群山真正成為資產配置的堅實靠山。

玉山科技島基金 台股

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