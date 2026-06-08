長抱 AI 善用抄底機制 克服追高殺低的弱點

美國科技股領跌，投資人擔心AI族群前景。法人指出，AI趨勢並未改變，市場期待值先前偏高，目前回檔反映健康的階段性修正。投資人如果擔心市場波動擴大，長期投資可透過抄底機制，協助克服追高殺低的弱點。

費城半導體指數5日暴跌逾10%，亞股昨（8）日全面收黑。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭分析，在亞洲市場，AI投資主題高度集中，主要由南韓及台灣的少數企業主導，由AI帶動的半導體出口預估占韓、台今年國內生產毛額（GDP）約 30%。

趙耀庭指出，這種集中化風險使市場更脆弱。因此，當美國單一公司財報不如預期，或需求與供給出現干擾時，市場波動容易被放大。不過，儘管近年來韓台股大漲，但未出現市場擔憂的估值過高。以MSCI韓國指數為例，過去五年平均本益比約10.5倍，目前回落至七倍以下，而南韓科技股的獲利仍持續創新高。

中租基金平台總經理蘇皓毅認為，目前進入高檔整理期，但並不代表AI長期趨勢改變，輝達對全球算力旺盛需求強勁。投資人應緊扣AI結構式成長主旋律，尤其AI發展從算力基建，延伸至更廣泛經濟活動，AI應用落地與商業變現能力正在顯著提升。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，從基本面來看，就業數據強勁、企業獲利成長，證明美國經濟維持擴張，AI與科技業成長動能強勁，有助支撐台鏈表現。