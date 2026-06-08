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國泰多元收益傘型 15日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國泰投信總經理張雍川表示，台股今年來表現亮眼，市場資金持續追逐成長題材，國泰投信此時推出國泰全球多元收益傘型基金，因為投資不能只追求漲得快、賺得多，更要思考黑天鵝來襲時，資產能否守得住。而股六債四的黃金比例，主因目前債券已經來到非常具投資吸引力的時機。

國泰全球多元收益傘型基金包含主動式基金國泰環球策略收益債券基金及被動式ETF國泰收益非投等債（00990B），主、被動基金齊發，預計6月15日至18日展開募集。國泰投信表示，當前市場正處於「高利率、高通膨、高不確定性」的三高金融新常態，投資人更需要兼顧資產配置彈性、風險控管與收益的解決方案。

張雍川表示，雖因為費半指數大跌逾10%，拖累台股修正，但兩者都因為今年來漲多，因此稍有風吹草動就會整理籌碼。台灣位居AI供應鏈核心，籌碼沉澱後，下半年仍有機會挑戰新高。

國泰環球策略收益債券基金由具備18年投資經驗的基金經理人蔡宗岸帶領國泰固定收益投資團隊，由於近年債市已不再是單一債種獨領風騷，在不同景氣循環與利率環境下，每年皆有不同債券種類輪流勝出，基金設計上可靈活配置成熟市場投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品與可轉債等五大債種，導入國泰自主研發的總體周期模型（Macro Regime Model，MRM），並依市場情境動態調整存續期間與資產比重。

ETF投資人可留意國泰收益非投等債，追蹤彭博TPEx 1-5年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數。

債券 國泰

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