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富邦投信新一代「富邦富裕商機多重資產基金」核准募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
富邦富裕商機多重資產基金小檔案。資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/5
富邦富裕商機多重資產基金小檔案。資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/5

全球富豪資產規模持續攀升，也帶動高端消費、科技創新與醫療升級等新一波投資趨勢。富邦投信宣布，富邦投信旗下「富邦富裕商機多重資產基金」已於6月8日正式獲得主管機關核准募集，該檔基金將聚焦富人經濟長線趨勢，透過股票、基金受益憑證、債券與REITs等多元資產配置，掌握全球高資產族群帶動的新商機。

根據富比士統計至2026年5月資料顯示，2026年全球億萬富豪榜，全球資產淨值達10億美元以上的富豪人數已達3,428人，總財富規模突破20兆美元，較前一年增加約4兆美元，顯示全球財富持續往頂端集中。富邦投信指出，當前市場不只是財富增加，更重要的是富豪資金流向，往往代表未來產業趨勢與資本配置方向，因此跟著大錢走，成為投資布局的重要觀察指標。

富邦投信表示，近年高資產族群消費與投資模式已出現明顯轉變，從過去著重精品與奢侈品，轉向更重視效率、健康、生活品質與科技應用。根據研究機構調查，美國收入最高10%家庭已占整體消費支出近五成，而全球富人資金亦持續流向AI、自動化設備、先進醫療、醫美保健、太空科技與高端生活服務等領域。

此次核准募集的富邦富裕商機多重資產基金，即聚焦三大核心主軸，包括「科技新引擎」、「醫療新動能」與「消費新模式」。其中，科技主題涵蓋AI應用、機器人、自動化設備、量子運算與低軌衛星等；醫療主題則布局生技醫療、醫療科技、照護服務與高端健康管理；消費主題則聚焦醫美、旅遊、電動車、寵物經濟與高端品牌等富裕消費升級商機。

富邦投信指出，AI正成為全球富豪與家族辦公室最積極布局的領域。根據WIPO及高盛研究顯示，目前全球創投資金已有超過半數流向AI相關產業，且86%的家族辦公室已具備AI投資曝險，顯示大型資金正提前卡位下一波科技成長機會。基金未來也將依據市場環境，動態調整股債配置，在追求成長機會同時兼顧波動控管。

在投資策略上，基金將透過四大投資流程，從全球約2,500至3,000家公司中，篩選富裕商機相關企業，再進一步透過基本面、信用評等條件，精選30至50檔核心投資標的，兼顧成長與收益需求。

富邦投信表示，旗下多重資產團隊表現亦受到市場肯定，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金榮獲第29屆金鑽獎海外基金（混合型）獎殊榮。此次推出富邦富裕商機多重資產基金，希望透過全球富裕趨勢與產業升級浪潮，協助投資人掌握長線成長機會，打造收益潛力的多重資產配置方案。

富邦 富比士 富邦投信

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