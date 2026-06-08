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美公債避險光環褪色

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國就業數字遠優於預期，美股5日大跌，美國公債價格同樣大跌。法人指出，美國公債殖利率大幅攀升，美國公債的避險角色再度面臨考驗。

在投資組合中，必須建構更加多元的收益來源，以進一步分散風險。

在美國2月底攻打伊朗時，美國公債價格上漲，10年期公債殖利率一度跌到4%以下，隨後卻一路上揚，最高來到4.68%的一年高點，反映企業獲利強勁成長，之後雖然滑落到4.42%，但最近又衝上4.54%。

市場預期美國聯準會（Fed）今年可能不降息反而要升息，公債殖利率居高不下。

貝萊德智庫指出，今年美國公債殖利率大幅攀升，突顯傳統投資組合中的避險資產已不如過往可靠。傳統的股債「多元分散」可能是假象，投資人有必要採取更動態的投資方式。在投資組合中，避險基金與私募市場可望扮演更重要的分散工具角色。

美國5月非農就業數字意外強勁，市場預期美國經濟仍維持擴張。不過，貝萊德提醒，中東衝突導致能源供應受阻並推升能源成本，可能對經濟動能帶來一定程度的壓力，進而放緩成長步伐。

在債券布局方面，貝萊德維持減碼長天期美國公債的立場。投資人對持有長天期債券要求更高的風險補償，推動殖利率上行。最近的能源價格衝擊也進一步加劇既有的通貨膨脹壓力。由於市場已逐步意識到通膨具黏著性且利率將維持高檔，使短天期公債顯得更有吸引力。

相較於美國公債，貝萊德加碼美國機構房地產抵押債（MBS），因為風險水準相近，但能提供更高的報酬，且在財政與通膨壓力下可能帶來更佳的分散效果。至於全球通膨連結債，貝萊德持中立看法，因為中東衝突引發的供應衝擊推升通膨壓力，但同時也可能拖累經濟成長。

公債 Fed 伊朗

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