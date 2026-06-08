快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

印度基金拚重返成長 分析師預期上漲空間逾一成 相關商品可留意

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
路透社分析，隨印度人口紅利仍在、經濟成長率於主要經濟體中仍保強勁，加上內資持續買進，仍看好印度股市後續將重回成長軌道。聯合報系資料照
路透社分析，隨印度人口紅利仍在、經濟成長率於主要經濟體中仍保強勁，加上內資持續買進，仍看好印度股市後續將重回成長軌道。聯合報系資料照

相較美日韓台等地股市受惠於AI行情、今年來屢創新高，印度股市則因中東衝突引發能源價格波動，表現受制。不過根據路透社分析師調查，隨印度人口紅利仍在、經濟成長率於主要經濟體中仍保強勁，加上內資持續買進，仍看好印度股市後續將重回成長軌道。

路透社分析師預期2026年底，印度Sensex指數有望達84,150點、Nifty 50指數有望達26,000點，有一成以上潛在上漲空間。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，印度目前包括航空運輸、信用卡及UPI支付等高頻經濟數據呈現改善態勢。

企業獲利表現來看，雖然因能源成本提升令企業未來展望相對保守，不過今年1-3月除金屬與採礦、電信、公用事業與汽車類股外，其餘九大產業獲利皆超乎預期，引領整體企業營運持續成長，市場仍預估今、明兩年印度企業獲利成長率仍可望保持雙位數水準。

向思穎進一步表示，自評價面來看，印度股市估值已明顯修正，相對評價面偏低，根據歷史統計，當印度股市與新興股市相對本益比偏低的時候，後續表現及正報酬機會可期，加上內資動能不減，且基本面與獲利面有撐下，未來可望有補漲空間。

產業方面，受到美國關稅與中東衝突影響，印度政府更加重視自主安全，同時在電力需求攀升下，包括國防、能源、電力設備等類股可留意。

此外，鑒於AI題材火熱，國際大廠積極布局數據中心建設，相關類股亦可關注。

瀚亞投信表示，受國際油價走升與中東局勢不確定性影響，市場情緒轉趨保守，印度股市延續震盪偏弱格局。不過從結構面觀察，市場已出現分化，中小型股與部分內需型金融股表現相對抗跌，反映內資資金支撐力道仍在，也顯示行情由指數驅動逐步轉向個股表現。

展望後市，短期仍須關注油價走勢、地緣政治發展，以及印度央行利率政策動向，預期指數將維持區間震盪格局。

然而，中長期而言，在內需動能穩健、政策持續支持及企業獲利逐步復甦帶動下，印度市場仍具備結構性成長優勢；若未來外資回流，市場有望再度啟動上行動能。

印度 基金 中東

延伸閱讀

美股基金 搭AI順風車

台股平衡基金 穩穩賺

美指連三天同創新高 2檔美股ETF 將在6月8日開募

群益兩檔美股ETF 8日開募

相關新聞

印度基金拚重返成長 分析師預期上漲空間逾一成 相關商品可留意

相較美日韓台等地股市受惠於AI行情、今年來屢創新高，印度股市則因中東衝突引發能源價格波動，表現受制。不過根據路透社分析師調查，隨印度人口紅利仍在、經濟成長率於主要經濟體中仍保強勁，加上內資持續買進，仍看好印度股市後續將重回成長軌道。

美公債避險光環褪色

美國就業數字遠優於預期，美股5日大跌，美國公債價格同樣大跌。法人指出，美國公債殖利率大幅攀升，美國公債的避險角色再度面臨考驗。

六檔跨國平衡基金靚 近一、二、三年累積報酬率皆達三位數

投信發行跨國平衡型基金近三年繳出亮眼成績單。據統計，共有六檔績效居前標的，近一、二、三年累積報酬率皆達三位數。法人表示，主動式操作的跨國平衡型基金經理人會根據總體經濟環境，動態調整股票及固定收益配置比例，投資人可擇優布局兼顧超額投資報酬機會、平衡波動風險。

IC 設計+記憶體 布局優選

MSCI（明晟）最新半年度權重調整，台股在三大關鍵指數中權重全數獲得調升，其中在「MSCI全球新興市場指數」調升幅度冠居，且台股權重已攀升至歷史高位，超越中國成為指數中占比最高國家。

數位轉型 帶旺新興股

費城半導體指數5日大跌逾10%，投資人預期本周主要股市將拉回修正。法人認為，AI族群雖然急跌，但中長線基本面仍看好，AI賽道延伸，數位轉型催生新商機，以台、韓為主的新興股市也將受惠。

全球市場觀測站／費半重挫 長線不看淡

儘管升息預期升溫，導致上周五美股四大指數收黑，尤以費半指數下跌10.2%最重，但因近期美股財報表現亮眼，S&P500指數中已有超過九成五企業公布財報，其中逾六成企業獲利優於市場預期，在企業基本面支撐下，長線美股仍不看淡，短線拉回反而創造低接進場的好時機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。