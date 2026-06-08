印度基金拚重返成長 分析師預期上漲空間逾一成 相關商品可留意

相較美日韓台等地股市受惠於AI行情、今年來屢創新高，印度股市則因中東衝突引發能源價格波動，表現受制。不過根據路透社分析師調查，隨印度人口紅利仍在、經濟成長率於主要經濟體中仍保強勁，加上內資持續買進，仍看好印度股市後續將重回成長軌道。

路透社分析師預期2026年底，印度Sensex指數有望達84,150點、Nifty 50指數有望達26,000點，有一成以上潛在上漲空間。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，從經濟面來看，印度目前包括航空運輸、信用卡及UPI支付等高頻經濟數據呈現改善態勢。

企業獲利表現來看，雖然因能源成本提升令企業未來展望相對保守，不過今年1-3月除金屬與採礦、電信、公用事業與汽車類股外，其餘九大產業獲利皆超乎預期，引領整體企業營運持續成長，市場仍預估今、明兩年印度企業獲利成長率仍可望保持雙位數水準。

向思穎進一步表示，自評價面來看，印度股市估值已明顯修正，相對評價面偏低，根據歷史統計，當印度股市與新興股市相對本益比偏低的時候，後續表現及正報酬機會可期，加上內資動能不減，且基本面與獲利面有撐下，未來可望有補漲空間。

產業方面，受到美國關稅與中東衝突影響，印度政府更加重視自主安全，同時在電力需求攀升下，包括國防、能源、電力設備等類股可留意。

此外，鑒於AI題材火熱，國際大廠積極布局數據中心建設，相關類股亦可關注。

瀚亞投信表示，受國際油價走升與中東局勢不確定性影響，市場情緒轉趨保守，印度股市延續震盪偏弱格局。不過從結構面觀察，市場已出現分化，中小型股與部分內需型金融股表現相對抗跌，反映內資資金支撐力道仍在，也顯示行情由指數驅動逐步轉向個股表現。

展望後市，短期仍須關注油價走勢、地緣政治發展，以及印度央行利率政策動向，預期指數將維持區間震盪格局。

然而，中長期而言，在內需動能穩健、政策持續支持及企業獲利逐步復甦帶動下，印度市場仍具備結構性成長優勢；若未來外資回流，市場有望再度啟動上行動能。