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全球市場觀測站／費半重挫 長線不看淡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

儘管升息預期升溫，導致上周五美股四大指數收黑，尤以費半指數下跌10.2%最重，但因近期美股財報表現亮眼，S&P500指數中已有超過九成五企業公布財報，其中逾六成企業獲利優於市場預期，在企業基本面支撐下，長線美股仍不看淡，短線拉回反而創造低接進場的好時機。

亞洲股市上周呈現高檔震盪格局。台灣、南韓及日本市場在AI與半導體題材帶動下，整體仍維持相對強勢；但受美股財報公布後股價波動，以及市場對AI需求成長速度產生疑慮影響，科技股出現部分獲利了結賣壓。相較之下，中國及香港股市表現相對平穩；印度市場則持續面臨外資流出與高油價壓力，整體表現落後北亞市場。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，從產業面觀察，科技股表現尤為突出，不論營收或獲利，優於市場預期的比例均高於整體大盤。市場預估美國科技產業今、明兩年獲利成長分別可達31%與19%，明顯領先整體市場，持續吸引資金配置，並成為推動指數上行的關鍵動能。

林元平進一步指出，市場亦高度關注新任聯準會主席上任後的政策走向。除利率決策與資產負債表調整外，聯準會與市場的溝通策略變化，也可能影響市場預期與資產價格表現，後續發展值得密切觀察。

亞股今年來持續受到資金青睞。瀚亞投信海外股票部協理林庭樟指出，AI基礎建設投資及相關供應鏈，仍是支撐北亞股市的核心動能，市場對台灣及南韓科技產業獲利成長預期依舊樂觀。不過，近期股價漲幅已大，若美國科技股持續修正，亞洲科技股短期波動恐將加劇。

整體而言，林庭樟表示，亞洲股市中期趨勢仍偏多，但短線行情可能由全面上漲轉為類股與個股分化。建議投資人聚焦具獲利支撐的投資主題，以及受惠產業升級的優質企業。

美股 印度 科技股

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