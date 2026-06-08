數位轉型 帶旺新興股

費城半導體指數5日大跌逾10%，投資人預期本周主要股市將拉回修正。法人認為，AI族群雖然急跌，但中長線基本面仍看好，AI賽道延伸，數位轉型催生新商機，以台、韓為主的新興股市也將受惠。

路博邁NB次世代通訊基金經理人溫演道指出，AI跨越「概念驗證」階段，正式進入創造實質經濟價值的落地期。算力需求的成長邏輯因此更加紮實，對相關硬體供應鏈的根本性支撐既廣且深。

溫演道表示，代理式AI的時代正式到來，一場規模更龐大的硬體升級超級周期也隨之啟動，同時帶來兩個層面的結構性需求變化，兩個方向都指向明確的投資機會。

第一，關鍵零組件原本已供不應求，需求強度將進一步擴大。

第二，CPU長期遭低估，如今卻是最快速重新定價的投資機會。

溫演道指出，要讓代理式AI真正大規模落地，整條資訊傳輸的賽道必須全面重建與升級，CPU、光纖網路、高速連結設備，缺一不可。

這場基礎設施徹底翻修，將驅動一個橫跨數年、難得一見的硬體升級超級周期。

富蘭克林坦伯頓新興市場團隊分析，美國科技巨頭發起的龐大資本支出，沿著全球AI供應鏈，為新興市場帶來新的成長動能。當全球投入巨資建設AI時，最大的受益者正是具備高階晶片製造、完整供應鏈優勢的區域。

富蘭克林坦伯頓新興市場團隊指出，在終端需求強勁、訂單能見度提高的趨勢下， 亞洲新興股市正持續受惠。其中台灣、南韓靠著「賣鏟子」奪得先機，在AI供應鏈中獨霸一方，成為新興市場的當紅炸子雞。因此，除了美國科技巨頭外，台灣與南韓供應鏈也正成為全球資金的新寵兒。

富蘭克林投顧指出，AI發展至今，新興市場已出現明顯的結構性轉變。不同於2000年初期的高波動特性，近年新興市場的波動度已逐步收斂至與成熟市場相當，這歸功於企業治理與財政紀律的明顯改善。

富蘭克林投顧指出，特別是南韓政府推動「企業價值提升計畫」，加上AI帶動的記憶體超級循環，將今年企業獲利預估年增率推升至高達233.9%；台股企業獲利也是一路上修至45%。