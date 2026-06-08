六檔跨國平衡基金靚 近一、二、三年累積報酬率皆達三位數

投信發行跨國平衡型基金近三年繳出亮眼成績單。據統計，共有六檔績效居前標的，近一、二、三年累積報酬率皆達三位數。法人表示，主動式操作的跨國平衡型基金經理人會根據總體經濟環境，動態調整股票及固定收益配置比例，投資人可擇優布局兼顧超額投資報酬機會、平衡波動風險。

理柏資訊統計至今（2026）年6月3日，全球股市指標MSCI世界指數近一、二、三年累積報酬率分別為34.1%、42.5%、84.2%，復華亞太平衡、復華全球平衡、復華中國新經濟平衡、國泰亞太入息平衡、群益亞太新趨勢平衡及聯邦環太平洋平衡等六檔跨國平衡型基金同期間績效皆超過100%，其中，復華中國新經濟平衡基金近三年更有235%的突出表現。

這六檔基金投資組合配置目前採偏多操作，持股比重多在七至八成，並以受惠AI供應鏈的各國科技股為布局重心，搭配5%-10%的固定收益部位。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，布局從全球產業趨勢發展出發，聚焦受惠科技創新帶動的主流趨勢，並以具競爭優勢之龍頭股為主軸，參與市場行情投資機會，同時運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。

復華亞太平衡基金經理人吳承恩指出，隨地緣政治影響逐步鈍化、美國科技股財報表現佳，帶動亞洲半導體供應鏈股價走強，預期隨AI相關基礎建設持續供不應求下，配置布局將分散於美國、台灣、韓國等AI受惠程度較大標的。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，多數亞太國家製造業PMI超過50擴張水準且持續上升，基本面良好及戰爭能源風險趨緩，使得外部資金重新回流亞太股市。全球電力需求強勁，各國電力儲備系統升級及擴張亦推動儲能電池出貨量上升，有利相關產業鏈獲利成長。