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趁美股大跌進場？6月有五檔美股相關基金、ETF =募集
美國就業數字優於預期，投資人擔心美國聯準會（Fed）將升息，美股6月5日大跌，科技股領跌。費城半導體指數暴跌逾10%，那斯達克指數跌幅也超過4%。統計顯示，6月將有五檔美股相關基金/ETF募集，有望掌握低檔布局的機會。
統計顯示，從本周起到月底，共計有五檔美股相關基金/ETF募集，依募集時間順序來看，依次為群益標普500（009823）、群益美國科技巨頭（009824）、富蘭克林華美美國收益多重資產基金、兆豐美國戰略智造多重資產基金、聯邦美國金融創新（009825）。其中，三檔ETF都是純粹美股，兩檔共同基金則都是美股搭配美國債券。
群益投信將在8日同步推出009823、009824兩檔ETF，分別追蹤S&P 500指數、Solactive美國科技巨頭指數，建議投資人採取八二配置。穩健型投資人以八成美股部位布局前者，兩成配置後者，穩中求進；積極型投資人則是前者占八成搭配後者占兩成，以提高報酬率。
兆豐美國戰略智造多重資產基金於6月15日開募、富蘭克林華美美國收益多重資產基金於6月22日開募。前者鎖定美國戰略產業，涵蓋具備政策護城河與供應鏈自主權的美國龍頭企業；後者則布局成長股、價值股及債券，並且透過掩護買權策略來達成穩定收益目標。
009825同樣於6月22日開募，強調創新成長題材，追蹤彭博TPEx美國金融創新指數，聚焦數位支付、金融科技、金融基礎建設與相關創新應用領域，而且採取等權重方式配置30檔個股。
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