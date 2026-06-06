基金特蒐／全球債基金 靈活致勝

美伊在中東的衝突導致荷莫茲海峽關閉迄今難題未解，導致油價飆漲，不僅打亂市場原本所期待的降息節奏，部分國家央行甚至已轉為升息。雖然全球許多債市受殖利率攀高導致表現受到壓抑，新興國家債市卻受惠題材多元，今年以來呈現債匯市雙漲，因此獲得投資人青睞。

在轉為升息的國家中，包括成熟國家中的澳洲與挪威已轉向升息，利差優勢挹注兩國貨幣今年以來升值幅度達6%~8%。

根據理柏資訊統計，環球債券型基金今年來績效排名前五名，多數受惠於廣納新興國家債匯市題材，以排名第一的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金為例，截至4月底的最新配置，在新興國家債市與匯市的配置比重約占七成，大幅減碼債台高築的美國公債與美元。

受惠新興國家的較高殖利率水準，該基金平均到期殖利率高達8.32%，平均債信品質仍有BBB的投資級水準，此外富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金維持短至中期的持債存續期，也降低了殖利率上行的波動風險。

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金經理人麥可．哈森泰博表示，過去數十年間，新興國家的貨幣與財政政策顯著改善，包括採行通膨目標制、財政紀律規則，及建立獨立的中央銀行體系，穩健且具可信度的政策方向加上制度建構的持續推進，提升了市場對其政策的公信力。因此不論面對新冠疫情、俄烏戰爭或是升息環境，新興國家的強韌表現，便是其改革有成的最好印證。

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金經理人麥可．哈森泰博。 富蘭克林證券投顧／提供

除了改革題材，麥可．哈森泰博也看好「全球重組」所帶來的新興國家發展與表現機會，從2020年的新冠疫情、2022年的俄烏戰爭、2025年的川普關稅紛擾，再到今年以來的地緣政治衝突，都強化了全球化退潮與區域化崛起的趨勢。多數新興國家已能依自身利益，採取更為彈性的貿易策略，降低對單一貿易夥伴的依賴。

在成熟國家中，富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金則是選擇體質優異，且有較高殖利率優勢的國家，例如挪威，不僅政府債務佔GDP比重低於五成，遠低於美國的126%（2026年預估），更有高達14%左右的經常帳盈餘（占GDP比重），並且具備有商品題材，且在今年轉向升息中，更凸顯了其利差優勢。

富蘭克林證券投顧表示，美伊和平談判仍在進行中，但軍事行動及外交博弈消息面眾多，讓油價依然位處高檔，高油價推高通膨，也讓聯準會（Fed）等主要央行維持謹慎的政策立場，讓公債殖利率面臨上行風險。

建議現階段債券配置應放眼全球，建議以短存續期美元資產，如美國非投資等級公司債，掌握較高殖利率機會並降低利率風險，並搭配全球政府債及新興國家當地債策略，以掌握全球貿易重組與改革紅利的長線契機。