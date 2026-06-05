六檔跨國平衡型基金 近一、二、三年累積報酬率皆達三位數

投信發行跨國平衡型基金近三年繳出亮眼成績單，據統計有六檔績效居前標的，近一、二、三年累積報酬率皆達三位數，成為這波多頭行情趨勢贏家。

投信法人表示，主動式操作的跨國平衡型基金經理人會根據總體經濟環境，動態調整股票及固定收益配置比例，若擔心單一市場或產業過熱震盪，可擇優布局兼顧超額投資報酬機會、平衡波動風險。

理柏資訊統計至2026年6月3日，全球股市指標MSCI世界指數近一、二、三年累積報酬率分別為34.1%、42.5%、84.2%，復華亞太平衡、復華全球平衡、復華中國新經濟平衡、國泰亞太入息平衡、群益亞太新趨勢平衡、聯邦環太平洋平衡等六檔跨國平衡型基金同期間績效皆超過100%，其中，復華中國新經濟平衡基金近三年更有235%的突出表現。

此外，這六檔基金投資組合配置來看，因應行情多頭，目前採偏多操作，持股比重多在七至八成，並以受惠AI供應鏈的各國科技股為布局重心，搭配5-10%的固定收益部位。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，布局從全球產業趨勢發展出發，聚焦受惠科技創新帶動的主流趨勢，並以具競爭優勢的龍頭股為主軸，參與市場行情投資機會，同時運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。

復華亞太平衡基金經理人吳承恩指出，隨地緣政治影響逐步鈍化、美國科技股財報表現佳，行情回歸基本面檢視，並進一步帶動亞洲半導體供應鏈股價走強，預期隨AI相關基礎建設持續供不應求下，配置布局將分散於美國、台灣、韓國等AI受惠程度較大的標的。