快訊

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關

九合一風雲／汐金萬搶4席大混戰 藍白內訌、綠營分裂

北市松山區大樓6樓驚傳火警！消防急疏散住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

六檔跨國平衡型基金 近一、二、三年累積報酬率皆達三位數

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
跨國平衡型基金績效。（資料來源：Lipper）
跨國平衡型基金績效。（資料來源：Lipper）

投信發行跨國平衡型基金近三年繳出亮眼成績單，據統計有六檔績效居前標的，近一、二、三年累積報酬率皆達三位數，成為這波多頭行情趨勢贏家。

投信法人表示，主動式操作的跨國平衡型基金經理人會根據總體經濟環境，動態調整股票及固定收益配置比例，若擔心單一市場或產業過熱震盪，可擇優布局兼顧超額投資報酬機會、平衡波動風險。

理柏資訊統計至2026年6月3日，全球股市指標MSCI世界指數近一、二、三年累積報酬率分別為34.1%、42.5%、84.2%，復華亞太平衡、復華全球平衡、復華中國新經濟平衡、國泰亞太入息平衡、群益亞太新趨勢平衡、聯邦環太平洋平衡等六檔跨國平衡型基金同期間績效皆超過100%，其中，復華中國新經濟平衡基金近三年更有235%的突出表現。

此外，這六檔基金投資組合配置來看，因應行情多頭，目前採偏多操作，持股比重多在七至八成，並以受惠AI供應鏈的各國科技股為布局重心，搭配5-10%的固定收益部位。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，布局從全球產業趨勢發展出發，聚焦受惠科技創新帶動的主流趨勢，並以具競爭優勢的龍頭股為主軸，參與市場行情投資機會，同時運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。

復華亞太平衡基金經理人吳承恩指出，隨地緣政治影響逐步鈍化、美國科技股財報表現佳，行情回歸基本面檢視，並進一步帶動亞洲半導體供應鏈股價走強，預期隨AI相關基礎建設持續供不應求下，配置布局將分散於美國、台灣、韓國等AI受惠程度較大的標的。

MSCI 亞太

延伸閱讀

跨國股票基金紅不讓 五檔商品報酬逾100%最亮眼

台股平衡基金 穩穩賺

七檔新兵 報酬率雙位數

跨區域多元配置 利多

相關新聞

六檔跨國平衡型基金 近一、二、三年累積報酬率皆達三位數

投信發行跨國平衡型基金近三年繳出亮眼成績單，據統計有六檔績效居前標的，近一、二、三年累積報酬率皆達三位數，成為這波多頭行情趨勢贏家。

台股平衡基金 穩穩賺

儘管台股昨（4）日拉回，但累積漲幅驚人，連帶台股平衡型基金近一季前十強漲幅均逾45%。法人表示，台股擁有強勁基本面，中長期前景仍可期，但隨市場處於歷史高檔區間，資金輪動腳步加快，穩健型投資人若擔心波動風險，可透過台股平衡基金兼顧機會與風險。

美股基金 搭AI順風車

美股主要指數迭創歷史新高之後，本周高檔震盪。法人指出，AI驅動企業獲利強勁，仍將持續支撐美股。投資人布局美股時，可廣泛布局AI受惠股，除了科技股以外，也包括其他創新成長股、有利基的中小型股等。

富蘭克林攜合庫 推新基金

今年以來全球金融市場震盪加劇，儘管通貨膨脹數據與降息預期反覆干擾盤勢，但在人工智慧（AI）浪潮與強勁企業獲利支撐下，科技股仍展現強大爆發力，屢創新高。

台新AI優息動能 周漲13%

台新AI優息動能（00962）近一周漲13.2%。AI變革為產業成長力持續注入新動能，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，中長期將迎來新一波硬投資成長浪潮。

七檔市值型 ETF 創高價 專家建議分批進場布局

台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50（00923）、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高；以近一月與第2季以來表現來看，又都以00923表現最佳，漲幅分別為22.82%和57.99%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。