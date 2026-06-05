台股平衡基金 穩穩賺

儘管台股昨（4）日拉回，但累積漲幅驚人，連帶台股平衡型基金近一季前十強漲幅均逾45%。法人表示，台股擁有強勁基本面，中長期前景仍可期，但隨市場處於歷史高檔區間，資金輪動腳步加快，穩健型投資人若擔心波動風險，可透過台股平衡基金兼顧機會與風險。

觀察台股平衡基金近一季表現，表現也不下於台股大盤，由群益平衡王基金以62.2%居冠，第一金中概平衡、群益安家、復華傳家、復華人生目標、復華傳家二號、復華神盾等六檔績效也高達51%~55%之間；聯邦金鑽平衡、群益真善美、兆豐萬全等三檔漲幅也都超過四成五。

群益平衡王基金經理人李蕙君表示，在全球人工智慧（AI）資本支出成長率上修至近八成，且台灣上市櫃公司盈餘展望持續獲市場調升的背景下，台股中長期趨勢依舊看好。

產業方面，包括先進製程、光通訊、HBM、散熱、電力、太空算力等值得持續留意。

不過，短期也須留意市場可能因政策溝通、聯準會人事、殖利率或地緣政治變化等因素而引發獲利調節狀況。

因此，李蕙君建議，投資人可透過適度配置平衡型基金，以降低整體資產的波動風險，同時保有投資組合成長性，穩健參與台股行情。

群益投信台股研究團隊表示，台股因享有四大結構性利多，有助多頭趨勢延續，包括擁有AI題材面加持、外銷訂單連15紅、企業獲利面強勁，以及熱錢匯聚，資金面充沛。

不過隨著股價來到高位，類股輪動腳步加快，投資難度也相對提高。投資人可參考台股平衡基金，透過其因應市況變化調整股債比例，既有助降低投資整合波動，也能掌握市場走升契機，為進可攻、退可守的投資工具。

安聯投信分析，從基本面或題材面來看，輝達GTC與台北國際電腦展各類新技術的亮相，帶動電子股持續匯聚資金。

台股的偏多格局不變，但在漲多下也勢必伴隨高波動的格局，短線要留意提前反映台北電腦展（Computex）相關題材的部分資金，是否有面臨漲多調節壓力。