美股基金 搭AI順風車

美股主要指數迭創歷史新高之後，本周高檔震盪。法人指出，AI驅動企業獲利強勁，仍將持續支撐美股。投資人布局美股時，可廣泛布局AI受惠股，除了科技股以外，也包括其他創新成長股、有利基的中小型股等。

據理柏（Lipper）統計，截至5月29日，今年來漲幅前10名的美股基金，以復華美國新星績效達65.0%表現最亮眼，近年來漲幅更達107.5%翻倍成長。

全球最大的資產管理公司貝萊德於本周舉行投資論壇，近百名貝萊德投資組合經理人與高階主管齊聚一堂，共同研討由供給主導且加速演變的投資環境。貝萊德認為，「速度」與「稀缺性」正成為各項重大趨勢交互作用的關鍵特徵。

貝萊德指出，AI基礎建設擴張與中東衝突，正引發市場對融資需求、能源安全及利率前景的廣泛討論。

在AI驅動的強勁獲利支撐下，企業基本面仍足以抵銷利率維持高檔所帶來的壓力，帶動美股主要指數再創歷史新高。

貝萊德指出，AI主題已推動美股及部分區域市場屢創歷史新高，即使中東衝突升溫導致能源運輸與供應鏈受阻，推升公債殖利率與能源價格，但股市表現依然強勁，這是因為AI驅動的獲利成長力道夠強，足以抵銷利率上升所帶來的負面影響。

也因此，即使美股迭創歷史新高，但貝萊德仍維持加碼美股的立場。

不過，貝萊德提醒，荷莫茲海峽運輸受阻，也凸顯全球經濟高度依賴關鍵能源。海峽關閉時間愈長，演變為更廣泛供給衝擊的風險就愈高，其中歐洲與亞洲所受到的衝擊預料將更為顯著。

富蘭克林投顧也認為，AI熱潮依舊為推動全球股市上攻關鍵，且已從晶片與記憶體擴展到整個AI基礎設施，除了大型科技股持續領軍外，中小型股與新興市場等全球股市也為本輪漲勢提供支撐。

整體而言，美國企業財報強勁增長態勢延續，2026年美股獲利預估仍維持穩健雙位數增長，宏觀環境有利風險資產延續多頭格局。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（JonathanCurtis）表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但資訊科技投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，因此預期AI投資趨勢仍可持續。