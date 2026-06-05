聽新聞
0:00 / 0:00

美股基金 搭AI順風車

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股主要指數迭創歷史新高之後，本周高檔震盪。法人指出，AI驅動企業獲利強勁，仍將持續支撐美股。投資人布局美股時，可廣泛布局AI受惠股，除了科技股以外，也包括其他創新成長股、有利基的中小型股等。

據理柏（Lipper）統計，截至5月29日，今年來漲幅前10名的美股基金，以復華美國新星績效達65.0%表現最亮眼，近年來漲幅更達107.5%翻倍成長。

全球最大的資產管理公司貝萊德於本周舉行投資論壇，近百名貝萊德投資組合經理人與高階主管齊聚一堂，共同研討由供給主導且加速演變的投資環境。貝萊德認為，「速度」與「稀缺性」正成為各項重大趨勢交互作用的關鍵特徵。

貝萊德指出，AI基礎建設擴張與中東衝突，正引發市場對融資需求、能源安全及利率前景的廣泛討論。

在AI驅動的強勁獲利支撐下，企業基本面仍足以抵銷利率維持高檔所帶來的壓力，帶動美股主要指數再創歷史新高。

貝萊德指出，AI主題已推動美股及部分區域市場屢創歷史新高，即使中東衝突升溫導致能源運輸與供應鏈受阻，推升公債殖利率與能源價格，但股市表現依然強勁，這是因為AI驅動的獲利成長力道夠強，足以抵銷利率上升所帶來的負面影響。

也因此，即使美股迭創歷史新高，但貝萊德仍維持加碼美股的立場。

不過，貝萊德提醒，荷莫茲海峽運輸受阻，也凸顯全球經濟高度依賴關鍵能源。海峽關閉時間愈長，演變為更廣泛供給衝擊的風險就愈高，其中歐洲與亞洲所受到的衝擊預料將更為顯著。

富蘭克林投顧也認為，AI熱潮依舊為推動全球股市上攻關鍵，且已從晶片與記憶體擴展到整個AI基礎設施，除了大型科技股持續領軍外，中小型股與新興市場等全球股市也為本輪漲勢提供支撐。

整體而言，美國企業財報強勁增長態勢延續，2026年美股獲利預估仍維持穩健雙位數增長，宏觀環境有利風險資產延續多頭格局。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（JonathanCurtis）表示，儘管宏觀經濟情勢仍不明朗，但資訊科技投資仍具有韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考慮的領域。由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流，財務槓桿仍處於相當可控的水準，因此預期AI投資趨勢仍可持續。

美股 美國 基金

延伸閱讀

海外股票型 ETF 人氣燒 美股商品最受青睞

群益兩檔美股ETF 8日開募

美股 ETF 人氣一把罩

美指連三天同創新高 2檔美股ETF 將在6月8日開募

相關新聞

台股平衡基金 穩穩賺

儘管台股昨（4）日拉回，但累積漲幅驚人，連帶台股平衡型基金近一季前十強漲幅均逾45%。法人表示，台股擁有強勁基本面，中長期前景仍可期，但隨市場處於歷史高檔區間，資金輪動腳步加快，穩健型投資人若擔心波動風險，可透過台股平衡基金兼顧機會與風險。

美股基金 搭AI順風車

美股主要指數迭創歷史新高之後，本周高檔震盪。法人指出，AI驅動企業獲利強勁，仍將持續支撐美股。投資人布局美股時，可廣泛布局AI受惠股，除了科技股以外，也包括其他創新成長股、有利基的中小型股等。

富蘭克林攜合庫 推新基金

今年以來全球金融市場震盪加劇，儘管通貨膨脹數據與降息預期反覆干擾盤勢，但在人工智慧（AI）浪潮與強勁企業獲利支撐下，科技股仍展現強大爆發力，屢創新高。

台新AI優息動能 周漲13%

台新AI優息動能（00962）近一周漲13.2%。AI變革為產業成長力持續注入新動能，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，2027年供不應求持續吃緊，中長期將迎來新一波硬投資成長浪潮。

七檔市值型 ETF 創高價 專家建議分批進場布局

台股站上46,000點續創新高，台股ETF大多走揚，規模超過300億元以上的市值型台股ETF中，包括群益台ESG低碳50（00923）、00850、009816、00922、0050、006208及00692等七檔收盤同創新高；以近一月與第2季以來表現來看，又都以00923表現最佳，漲幅分別為22.82%和57.99%。

台股基金十強 強勢上漲

台股昨（3）日再度改寫歷史新高，市場樂觀情緒升溫，指數將朝五萬點大關邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。