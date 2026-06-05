富蘭克林攜合庫 推新基金

今年以來全球金融市場震盪加劇，儘管通貨膨脹數據與降息預期反覆干擾盤勢，但在人工智慧（AI）浪潮與強勁企業獲利支撐下，科技股仍展現強大爆發力，屢創新高。

面對「科技股領漲、大盤卻劇烈震盪」的兩極化市況，投資人若單押股市恐心神不寧，僅配置債券又嫌總報酬太少。為此，富蘭克林華美投信昨（4）日舉辦產品說明會，宣布攜手合作金庫銀行推出全新「基金」，透過靈活配置與獨家策略，精準捕捉美股輪動紅利，為投資人打造穩定月收現金流的理財後盾。

美國收益多重資產基金聚焦全球最強勢的美國資產，除了精選科技成長股與高息股，更搭配投資級與非投資級債券穩固金流。值得注意的是，基金特別納入「掩護性買權（Covered Call）」策略，在持有現股的同時，賣出買權收取權利金，不僅能在多頭時參與科技股增值機會，在盤整或空頭回檔時，額外的權利金收入更能發揮強大的「抗震」與下檔保護作用，為投資組合裝上避震器。

為確保掩護買權與資產輪動的執行效率，這檔基金特別委由「富蘭克林坦伯頓收益投資策略管理團隊」親自操盤，能以「零時差」的優勢緊盯美股盤中變化，直接且精準執行掩護買權交易，最大化權利金收益並即時控管風險。

富蘭克林華美投信董事長黃書明表示，歷經近年市場多空淬鍊，發現投資理財必須兼顧收益穩定性與成長潛力。透過進化版多重資產基金結合掩護買權，並交由具備豐富經驗的美國在地團隊操盤，能協助投資人少走彎路，在追求穩定月收之餘，同步爭取中長期的資本增值。

展望下半年，在聯準會（Fed）政策動向與科技產業輪動的雙重影響下，資產配置的防禦力與成長性同等重要，富蘭克林華美美國收益多重資產基金將於22-26日公開募集，特別適合想鎖住獲利，又不想錯失AI長線成長紅利的投資人。