台股基金十強 強勢上漲

美股及台股再創歷史新高，愈來愈多投資人居高思危。國泰投信昨（3）日指出，債券仍是資產配置不可或缺的防禦核心。投資人可以採取股六債四的策略，對投資組合適時進行再平衡，以降低波動風險。

2026-06-04 00:47