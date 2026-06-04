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台股基金十強 強勢上漲
台股昨（3）日再度改寫歷史新高，市場樂觀情緒升溫，指數將朝五萬點大關邁進。
在AI、高階半導體與電子權值股領軍下，台股基金績效同步水漲船高，近一周表現亮眼的前十強基金部分繳出強勢報酬，展現資金聚焦科技與成長題材的投資熱度。
觀察昨日台股表現，盤中最高達46,552點，續創歷史新高。電子權值股表現強勢，台積電創下歷史新高，鴻海、大立光、廣達與緯創也延續漲勢，股價同步改寫波段高點。
台達電、光寶科、日月光投控與智邦則重新站回5日均線之上，蓄勢挑戰前波高點。另方面，散熱族群持續受惠AI伺服器需求升溫，奇鋐訂單能見度已看到2029年，股價同步挑戰歷史新高，帶動力致與雙鴻攻上漲停。
金融股方面，指數持續墊高，富邦金與國泰金雙雙創下波段新高，中信金更強勢亮燈漲停；台新新光金、元大金、華南金及永豐金漲幅也超過半根停板。電金權值股同步表態，市場資金動能充沛，有利台股多頭格局延續。
根據CMoney統計至2日，觀察近周台股基金績效表現，永豐臺灣ESG永續優選漲5.87%、野村台灣高股息漲5.85%、摩根台灣增長漲5.2%、復華台灣科技高股息漲5.0%、元大多多漲4.9%，皆優於同期台股大盤的4.6%。
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